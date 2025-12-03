靜安會戀愛機房詐騙 檢警溯源再逮核心上游 聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

檢警偵辦竹聯幫靜安會成員暴打女牙醫案，今年9月意外在台北市松山區偵破靜安會戀愛詐騙機房，查出組長吳政修透過交友軟體鎖定宅男吸金，利用廉價淘寶網站的迪士尼娃娃，誘騙癡情男以超過20倍的價格，購買禮物送給心儀對象，專案小組經過3個月溯源，3日再拘提吳男上游成員顧大豪，檢方訊後認有串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見。

男子周子鈞之前赴松山區一間牙醫就診，因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是地球村負責人陳中義，委託竹聯幫靜安會要角夏尉瀧處理千萬債務引起，起訴陳中義、夏尉瀧、小弟周文瀚等6人。

檢方查出，夏尉瀧手下、綽號「阿修」的吳政修，在復興北路設立戀愛詐騙機房，透過交友軟體詐財，今年9月兵分18路搜索，約談17人到案。刑事局分析扣案物證，發現顧大豪是該組織上游核心幹部，3日聯合松山警分局再發動搜索拘提。

據調查，此戀愛詐團會先由交友軟體PO上組織女成員照片，先要求被害人購買數千元「定情手鍊」，接著要被害人購買上萬元的大娃娃，這時會由趙姓、蕭姓女子扮演戀愛者出場，由男性幫忙戴上戀愛手鍊；第三步再以家境不佳、不得已要去酒店上班為由，要被害人跟酒店女幹部「買全框」出場，讓她們「下班休息」，詎料全都是騙局。

調查顯示，靜安會戀愛詐騙機房共詐騙20餘人，不法所得約700萬元，檢方先前聲押戀愛機房管理者陳奕辰、假扮酒店幹部詐騙宅男的女子林彥如、廖晨帆、機房成員李德偉；聊天手黃竣瑋、沈俊任及吳仲堃，全案迄今共9人聲押；機房「業務主管」許銘峰7萬元交保、阮冠瑋5萬元交保、限制出境出海。

至於顧大豪是否聽從夏尉瀧指示犯罪，須進一步調查釐清。

假戀愛詐團酒店經紀人林彥如（右二） 、廖晨帆（左二）涉詐遭檢方聲押。圖／報系資料照
北檢追查竹聯幫靜安會戀愛機房詐欺案，聲押詐騙要角顧大豪。記者張宏業／攝影
