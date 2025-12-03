標榜黃金現貨買賣竟涉詐 北檢2度傳聖石金業董娘邱嬿妤
聖石金業被控利用投資黃金話術詐騙投資人，台北帝地檢署1日指揮刑事局在全台搜索門市與營業處所，查扣黃金近50公斤、勞斯萊斯等豪車，拘提董事長邱嬿妤與丈夫蔡承翰共30人到案，台北地檢署認為邱嬿妤涉犯銀行法重罪，今晨諭令500萬交保，限制出境出海、配戴電子腳鐶；檢方過濾相關事證後，認為有金流還須釐清，傍晚2度傳喚邱嬿妤到案，訊後請回。
同案約談蔡承翰500萬交保、聖石金業執行長張桂洋200萬交保、高階幹部凌睿宏、施佩芳各100萬交保，均限制出境出海。
標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，2022年在台北市信義路盛大開幕，在北中南設立三個旗艦店，強調全台專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金條，只要購入黃金超過50公克即有優惠，數量越多還可享VIP級服務，引發不小關注。
據調查，近年國際金價不斷攀升，不少民眾與聖石金業締約，購入限額以上的投資黃金，可用95折購買黃金現貨，公司保管一年後釋出，若投資金額超過100萬元，還可用88折低價購入，吸引不少人拿現金上門，公司甚至還推出類似黃金存摺的預購方案。
調查顯示，聖石金業以「優惠折扣＋保證買回」模式販售黃金，顯不合常理，有類似龐氏騙局特徵，其中更有銷售業務對外聲稱，銷售黃金可抽取高達50％佣金，其餘50％由公司抽取，但實際上不可能如約交付投資人高額的黃金現貨。
近來有民眾向刑事局檢舉，指聖石金業滿約後無論是現金或黃金都無法拿回，甚至沒依合約岀金，懷疑被詐。檢警蒐證發現，邱嬿妤與擔任黃金供應商的蔡承翰疑有吸金、詐欺等行為，本月1日發動大規模搜索行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言