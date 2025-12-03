標榜黃金現貨買賣竟涉詐 北檢2度傳聖石金業董娘邱嬿妤

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

聖石金業被控利用投資黃金話術詐騙投資人，台北帝地檢署1日指揮刑事局在全台搜索門市與營業處所，查扣黃金近50公斤、勞斯萊斯等豪車，拘提董事長邱嬿妤與丈夫蔡承翰共30人到案，台北地檢署認為邱嬿妤涉犯銀行法重罪，今晨諭令500萬交保，限制出境出海、配戴電子腳鐶；檢方過濾相關事證後，認為有金流還須釐清，傍晚2度傳喚邱嬿妤到案，訊後請回。

同案約談蔡承翰500萬交保、聖石金業執行長張桂洋200萬交保、高階幹部凌睿宏、施佩芳各100萬交保，均限制出境出海。

標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，2022年在台北市信義路盛大開幕，在北中南設立三個旗艦店，強調全台專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金條，只要購入黃金超過50公克即有優惠，數量越多還可享VIP級服務，引發不小關注。

據調查，近年國際金價不斷攀升，不少民眾與聖石金業締約，購入限額以上的投資黃金，可用95折購買黃金現貨，公司保管一年後釋出，若投資金額超過100萬元，還可用88折低價購入，吸引不少人拿現金上門，公司甚至還推出類似黃金存摺的預購方案。

調查顯示，聖石金業以「優惠折扣＋保證買回」模式販售黃金，顯不合常理，有類似龐氏騙局特徵，其中更有銷售業務對外聲稱，銷售黃金可抽取高達50％佣金，其餘50％由公司抽取，但實際上不可能如約交付投資人高額的黃金現貨。

近來有民眾向刑事局檢舉，指聖石金業滿約後無論是現金或黃金都無法拿回，甚至沒依合約岀金，懷疑被詐。檢警蒐證發現，邱嬿妤與擔任黃金供應商的蔡承翰疑有吸金、詐欺等行為，本月1日發動大規模搜索行動。

北檢偵辦聖石金業違法吸金案，今天2度約談董事長邱嬿妤到案說明。記者張宏業／攝影
北檢偵辦聖石金業違法吸金案，今天2度約談董事長邱嬿妤到案說明。記者張宏業／攝影

