快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

婦人被詐黃金683兩、現金百萬 板模工當詐團監控手、收水手下場曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

吳姓男子與不詳男女組成詐欺集團，假冒台北市政府警察局警官、台北地檢署檢察官，隨機打電話聲稱接電話者涉嫌洗錢，必須配合辦案，劉姓婦人信以為真，先後交付現金140萬元及黃金683.32兩。彰化地方法院審結，依成年人與少年共同三人以上冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財罪，判處3年6月。

判決書指出，吳男所2023年3月加入詐欺集團，並招募陳姓兄弟當取財車手，詐欺集團不詳成員先隨機打電話，自稱是「台北市政府警察局警官陳正國」，謊稱涉嫌洗錢、全案將由台北地檢署指揮偵辦，並稱代為報案，該集團其他不詳成員隨即冒用「黃政昌檢察官」名義，謊稱如要暫緩執行或分案處理，需先提交保證金，等分案處理完再發還。

詐欺集團謊稱，檢察官會親自在指定的時間與地點拿取保證金等語。劉婦分別在2023年5月分三次交付總共140萬元，最後一次交付黃金683.32兩，交給假冒「檢察官」的陳姓兄弟，其中陳姓弟弟未成年，也扮成「檢察官」收錢成功。劉婦交給現金和黃金之後沒多餘錢財可交付，「警官」、「檢察官」從此失聯，劉婦告訴家人始知被騙，報警處理，警方循線逮捕吳男、陳姓兄弟。

吳男承認招募陳姓兄弟，矢口否認指示收錢和收黃金。陳姓兄弟都證稱接受吳男指示，從台南市搭高鐵來彰化向劉婦取款，吳男駕車到場監控，在員林市某停車場拿走現金、黃金。吳男的車子是租來，出租車行負責人證稱吳男租車使用。

彰化地院審酌，吳男明知詐欺集團橫行，竟加入詐欺集團與其他成員彼此分工共同詐財，所為極不可取，兼衡吳男參與劉婦被詐案的犯行之程度、犯罪所得造成之損害及犯後態度，暨智識程度、當板模工、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處有期徒刑3年6月，沒收現金、黃金。可上訴。

吳姓男子加入詐欺集團招募陳姓兄弟當車手，並在面交時到場監控、拿走現金和黃金，被彰化地院判處有期徒刑3年6月。記者簡慧珍／攝影
吳姓男子加入詐欺集團招募陳姓兄弟當車手，並在面交時到場監控、拿走現金和黃金，被彰化地院判處有期徒刑3年6月。記者簡慧珍／攝影

詐欺 黃金 檢察官

延伸閱讀

他成立「S家族」招募少年處理糾紛 與詐團異業結盟涉32案下場慘

標榜黃金現貨買賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

期貨商論壇／黃金期 價格向上

黃金ETF發光 四檔有戲

相關新聞

影／家庭主婦投資股票被騙1200萬 面交7次才驚醒報警誘捕車手

台北市詹姓婦人遭股票假投資詐騙1200萬元，面交現金7次經家人提醒才驚覺被騙報案，警方以面交誘出詐騙集團車手陳姓男子逮捕...

教師瘋投資…搭上母積蓄還抵押敦南房產 2個月2500萬被詐乾

台北市一名現職教師因為誤信假投資詐騙陷阱，不但將自己與媽媽的家中積蓄、黃金、美元全數投入，還向親戚借錢，更將台北市敦化南...

屏東東港警方推QR Code報案 檢舉車手免出聲不怕洩露身分

詐騙集團猖獗，許多車手或受害者領匯款地方都在郵局銀行、提款機或超商，行員或超商人員想報警又擔心直接打電話會打草驚蛇。屏東...

影／女網友哭「爸走沒錢葬」 警打臉保住阿伯「普發1萬」小確幸

台中75歲陳姓男子日前網戀7天，女網友稱「父親過世無力籌措喪葬費」借款，陳男急奔郵局，要把剛領到的「普發1萬元」現金匯款...

標榜黃金現貨買賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，被控利用投資黃金話術詐騙投資人，刑事局兵分72路在全台搜索門市與營業處所，查扣黃金逾50...

聖石金業涉違法吸金詐騙 北檢展開偵辦

號稱可提供黃金現貨賣賣的聖石金業捲入黃金投資吸金盤、涉嫌詐騙上千民眾，台北地檢署指揮刑事局及全台警力發動搜索，並拘提聖石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。