快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

影／家庭主婦投資股票被騙1200萬 面交7次才驚醒報警誘捕車手

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市詹姓婦人遭股票假投資詐騙1200萬元，面交現金7次經家人提醒才驚覺被騙報案，警方以面交誘出詐騙集團車手陳姓男子逮捕，依詐欺罪、洗錢防制法移送，追查其他向詹取款車手。

警方調查，64歲詹姓婦人是家庭主婦，丈夫是地主，家庭經濟狀況不錯，她經朋友介紹加入LINE假投資群組，對方稱投資台股保證獲利，傳送假投資網站顯示獲利。

詹今年9至10月在住處面交7次共1200萬元，給到場自稱投資專員的詐團車手，對方仍不斷要求交付手續費才能出金，她經家人提醒驚覺被騙，10月底赴內湖警分局東湖派出所報案。

警方透過詹誘捕，相約10月31日傍晚在她家附近某公園面交20萬元，40歲陳姓男子到場取款，被埋伏員警逮捕，他稱經朋友介紹擔任投資公司收款員，首次向詹取款，曾在新北市取款31萬元，不知是從事詐騙。

警方查扣偽造工作證、識別證，詢後移送，清查取領次數及金額，並追查其餘向詹取款車手。

台北市詹姓婦人遭股票假投資詐騙1200萬元，面交現金7次經家人提醒才驚覺被騙報案，警方以面交誘出詐騙集團車手陳姓男子逮捕。記者李奕昕／翻攝
台北市詹姓婦人遭股票假投資詐騙1200萬元，面交現金7次經家人提醒才驚覺被騙報案，警方以面交誘出詐騙集團車手陳姓男子逮捕。記者李奕昕／翻攝
台北市詹姓婦人遭股票假投資詐騙1200萬元，面交現金7次經家人提醒才驚覺被騙報案，警方以面交誘出詐騙集團車手陳姓男子逮捕。記者李奕昕／翻攝
台北市詹姓婦人遭股票假投資詐騙1200萬元，面交現金7次經家人提醒才驚覺被騙報案，警方以面交誘出詐騙集團車手陳姓男子逮捕。記者李奕昕／翻攝

車手 詐騙集團

延伸閱讀

屏東東港警方推QR Code報案 檢舉車手免出聲不怕洩露身分

妻進超商上廁所後失蹤夫急報案 台中警搜尋90分鐘找到人

台中男子遭投資詐騙22萬 偕同警方逮獲取款車手

嘉義女參加共學啟航計畫遭詐近百萬 警埋伏逮港籍車手

相關新聞

影／家庭主婦投資股票被騙1200萬 面交7次才驚醒報警誘捕車手

台北市詹姓婦人遭股票假投資詐騙1200萬元，面交現金7次經家人提醒才驚覺被騙報案，警方以面交誘出詐騙集團車手陳姓男子逮捕...

教師瘋投資…搭上母積蓄還抵押敦南房產 2個月2500萬被詐乾

台北市一名現職教師因為誤信假投資詐騙陷阱，不但將自己與媽媽的家中積蓄、黃金、美元全數投入，還向親戚借錢，更將台北市敦化南...

屏東東港警方推QR Code報案 檢舉車手免出聲不怕洩露身分

詐騙集團猖獗，許多車手或受害者領匯款地方都在郵局銀行、提款機或超商，行員或超商人員想報警又擔心直接打電話會打草驚蛇。屏東...

影／女網友哭「爸走沒錢葬」 警打臉保住阿伯「普發1萬」小確幸

台中75歲陳姓男子日前網戀7天，女網友稱「父親過世無力籌措喪葬費」借款，陳男急奔郵局，要把剛領到的「普發1萬元」現金匯款...

標榜黃金現貨買賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，被控利用投資黃金話術詐騙投資人，刑事局兵分72路在全台搜索門市與營業處所，查扣黃金逾50...

聖石金業涉違法吸金詐騙 北檢展開偵辦

號稱可提供黃金現貨賣賣的聖石金業捲入黃金投資吸金盤、涉嫌詐騙上千民眾，台北地檢署指揮刑事局及全台警力發動搜索，並拘提聖石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。