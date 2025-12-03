教師瘋投資…搭上母積蓄還抵押敦南房產 2個月2500萬被詐乾

台北市一名現職教師因為誤信假投資詐騙陷阱，不但將自己與媽媽的家中積蓄、黃金、美元全數投入，還向親戚借錢，更將台北市敦化南路的房子設定抵押，向銀行貸款拿去投資，短短兩個月，就被騙走2500萬元，直到最後發現無法出金，跑去向警方詢問，這才知道遇到詐騙集團。

北市大安警分局敦化南路派出所，11月21日接獲59歲楊姓女子報案，她說在影音平台YouTube上看到投資廣告，一時好奇點入連結詢問，就被詐團一步步引導加入名稱為「鐘馨妍」所經營的詐騙投資群組「智慧領航」，並使用「數高AI系統（http://www.eshuse.com）APP」操作股票投資。

楊女是一名現職教師，更住在北市敦化南路的蛋黃區，由於詐團APP營造出漂亮獲利帳面假象，讓楊女覺得自己賺了大錢，更在對方話術引導下，認為時機難得必須加碼投入，因此不但將自己的積蓄全數投入，連媽媽的存款也被拿來投資，家中的黃金、美金變現、房產設定貸款，還向親戚借錢，全部都流入詐團手中。

楊女從今年9月16日至11月13日，陸續依詐團指示，在自己家中將金錢交付給自稱「台達資本」派遣的儲值專員，期間共歷7次現金面交，累計損失高達近2500萬元。楊女11月時想出金，詐團卻不斷以各種理由推託，楊女起疑跑到派出所詢問，才知道被騙。

警方組成專案小組調查，和楊女一同設局，約好車手到家中取款，11月25日晚間8時許，警方在楊女家中逮捕前來面交的38廖姓男車手，當場查獲贓款330萬元及智慧型手機等證物，新北市廖嫌應徵車手一天薪資4千元，車馬費3千元，晚間被逮已是當天第二次取款，全案詢後依違反詐欺、洗錢等罪、移請台北地檢署偵辦，並擴大追查上游詐團。

另外台北市萬華分局華江派出所員警施偉捷、張秀如，日前接獲郵局通報，87歲陳姓老婦向郵局人員聲稱因家裡要裝潢，想解除定存50萬元，但老婦無法出示裝潢估價單或其他資訊，老婦不但無法清楚說出家屬姓名，對家屬是否知悉裝潢一事也迂迴應答。