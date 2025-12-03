老婦投資獲利欲繳保證金 南警苦勸成功阻詐

快訊

中央社／ 台南3日電

台南市72歲徐姓老婦投資虛擬貨幣遭詐，誤信獲利出金得繳交保證金，昨天前往銀行欲提領300萬元，還向警員嗆說：「我匯款關你什麼事」；經警員苦勸，成功攔阻老婦匯款。

台南市警局第二分局今天告訴中央社記者，徐姓老婦昨天前往中西區某間銀行，準備將外匯存款轉換新台幣，再提領300萬元；行員警覺報警，警方趕到相詢，老婦人說詞反覆，一度宣稱將作為房屋裝潢款項，卻無法提出相關合約證明。

經警方鍥而不捨追問，原先不願透露的老婦，才坦承投資虛擬貨幣獲利，想再繳交保證金以利出金。

警方解釋，這是典型「假投資詐騙」手法，詐騙集團以「保證獲利」、「繳交保證金才能出金」等話術誘騙匯款，才讓老婦打消提款念頭。

