修法杜絕公司詐騙 要著眼詐財返還

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「政府要修法杜絕太子集團事件再現！」藍委張智倫3日質詢時如此呼籲，打詐中心主秘王琮聖回應，會加強人頭帳戶資訊流通，搭配經濟部審查公司登記杜絕；綠委黃捷則提醒，詐騙案件第一審平均要2年4個月，修法將通過6個月內支付調解金額，車手可能有「乾脆被關」的心態，法務部與內政部要強化實務的配套措施。

加強公司登記審查

立法院內政委員會3日審查《詐欺犯罪危害防制條例》（詐防條例）部分條文修正草案。國民黨立委張智倫質疑，太子集團將總部設在台北101，過去雖然有52次異常交易通報，但仍無法有效阻止集團吸金45億元，未來該如何杜絕詐騙集團設立公司洗錢？打詐中心主秘王琮聖回應說，目前各部會對於人頭帳戶資訊不清楚，會加強相關資料的跨部會流通。

王琮聖表示，同時也會請經濟部在審查公司登記時，搭配可疑帳號紀錄，還有將調查目標指向「公司最終收益人」以杜絕金流。張智倫另外詢問，金管會是否針對無餘額或過久未使用的帳戶進行無預警凍結？此舉也讓很多民眾頗為困擾。

金管會銀行局主秘周正山回應說，銀行會主動偵查可能受騙或變成人頭的帳戶，但全部封鎖確實不合比例原則。他強調，會請銀行加強精準判斷，並要求各銀行都要有專責的申訴窗口，確保民眾有申訴的權利。

要有配套追回詐財

民進黨立委黃捷則指出，行政院在《詐防條例》中規定，自首及自白之詐欺犯罪行為人，必須在自首、首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，才能獲得法院減刑的機會，但實務上很可能車手就擺爛、聲稱繳不起就乾脆被抓去關，且詐騙案件第一審平均要2年4個月，6個月可能太短，甚至會讓警方無法追溯到上游的主謀。

法務部次長徐錫祥回應，由於需要研擬一個大家比較能接受的時間，可讓被害人快速獲得賠償，因此一般案件偵查3個月、審判大概也要3個月下，因此提出6個月的期限。但黃捷還是希望實務上能有更多配套，讓被害人可以儘早拿回所得。

