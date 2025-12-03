屏東東港警方推QR Code報案 檢舉車手免出聲不怕洩露身分

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

詐騙集團猖獗，許多車手或受害者領匯款地方都在郵局銀行、提款機或超商，行員或超商人員想報警又擔心直接打電話會打草驚蛇。屏東東港警分局推動「打詐一點通－QR Code報案」，不用打電話只要一掃碼發送，警方便會立即派員前往查緝。

分局表示，「打詐一點通-QR Code報案」除製作海報張貼於提款機附近供民眾使用，也製作小卡片提供行庫及超商張貼於櫃檯內，行員及超商人員發現情況不對，不用出聲打電話，只要一掃碼發送，立即就能通知警方前往查緝。

分局表示，此方法除了能避免被詐團成員發現，打草驚蛇，也顧慮國人檢舉多半不願意身分曝光，避免麻煩。只要掃碼送出訊息，就有罐頭簡訊通知警方，完成查緝後再透過發訊門號與通報人聯繫確認身分，避免報案人的身分曝光。

依據內政部所公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，檢舉車手後只要警方查緝到案，檢舉人可獲1萬元獎金；檢舉詐欺集團視案情及規模最高獎金可達1千萬元。政府祭出高額獎金，就是希望鼓勵檢舉，透過全民力量斬斷詐欺產業鏈。

分局表示，希望透過持續簡化及優化報案流程，以最快時間讓員警到達詐騙車手所在的位置，讓詐欺集團騙到的錢領不出來，降低民眾損失。

屏東東港警分局推動「打詐一點通－QR Code報案」，不用打電話只要一掃碼發送，警方便會立即派員前往查緝。圖／警方提供
車手 超商 詐欺

