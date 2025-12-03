影／女網友哭「爸走沒錢葬」 警打臉保住阿伯「普發1萬」小確幸
台中75歲陳姓男子日前網戀7天，女網友稱「父親過世無力籌措喪葬費」借款，陳男急奔郵局，要把剛領到的「普發1萬元」現金匯款給女網友，還好行員察覺有異通報警方，聯手戳破這場騙局，成功保住陳男「普發1萬元」小確幸。
台中市警局烏日分局龍井分駐所說明，日前獲報有民眾疑似遭詐騙，員警到場後檢視陳男與女網友的對話紀錄，發現這是典型的「假交友」詐騙手法。對方以甜言蜜語讓攻勢，在第7天就打出悲情牌借錢，且提供的匯款帳戶竟為陌生男性名字，加上不斷催促匯款，研判是詐騙集團的標準劇本。
經了解，陳男日前遇陌生女子主動加好友，在對方噓寒問暖的攻勢下，誤以為遇見真愛。隨後女子謊稱父親腦溢血驟逝，家中經濟拮据無法安葬，陳男聽聞後於心不忍，拿出政府普發的1萬元補助金，要來幫助女友度難關。
陳男在員警耐心解說詐騙集團慣用手法，並指出「匯款帳戶與女子身分不符」的關鍵疑點的積極勸說下，終於打消匯款念頭，頻頻感謝員警與行員幫他守住這筆「小確幸」。
台中市警局烏日分局分局長劉雲鵬表示，近期政府推動普發現金政策，詐騙集團常趁勢搭上時事，結合假檢警、釣魚網址或假冒親友借貸等手法設局。呼籲民眾在開心領取政府補助時，務必提高警覺，若遇可疑情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案求證，以免普發的現金反淪為詐騙集團的提款機。
