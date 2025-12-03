標榜黃金現貨賣賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

聖石金業董事長邱嬿妤涉違反銀行法，今晨被檢方諭令500萬元交保、限制出境出海，並配戴電子腳鐐。記者潘俊宏／攝影 標榜提供黃金現貨賣賣的聖石金業，被控利用投資黃金話術詐騙投資人，刑事局兵分72路在全台搜索門市與營業處所，查扣黃金逾50公斤、勞斯萊斯、超跑等豪車，拘提董事長邱嬿妤與丈夫蔡承翰共30人到案，台北地檢署綜合相關事證，認為邱嬿妤涉犯銀行法重罪，今晨諭令500萬元交保，限制出境出海、並配戴電子腳鐐。

同案約談蔡承翰（聖永公司負責人）500萬元交保、聖石金業執行長張桂洋200萬元交保、高階幹部凌睿宏、施佩芳各100萬元交保，均限制出境出海。邱嬿妤辦保後由公司主管陪同離去，過程中未發表任何意見。

刑事局1日先移送聖石金業總監張名泉、門市經理張家楚、中階主管莊劍芬、周子青、謝佳蓁、楊宗諭複訊；2日再移送幹部王辰瑄、黃炳翔、鍾心如等人，相關人訊後分別以30萬至50萬元交保。

聖石金業2022年在台北市信義路盛大開幕，在北中南設立三個旗艦店，強調全台專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金條，只要購入黃金超過50公克即有優惠，數量越多還可享VIP級服務，引發不小關注。

據調查，近年國際金價不斷攀升，不少民眾與聖石金業締約，購入限額以上的投資黃金，可用95折購買黃金現貨，公司保管一年後釋出，若投資金額超過100萬元，還可用88折低價購入，吸引不少人拿現金上門，公司甚至還推出類似黃金存摺的預購方案。

不過，有民眾向刑事局檢舉，指聖石金業滿約後無論是現金或黃金都無法拿回，甚至沒依合約岀金，懷疑被詐，警方因此報請北檢指揮偵辦。專案小組蒐證發現，邱嬿妤與擔任黃金供應商的蔡承翰疑有違法吸金行為，本月1日發動大規模搜索行動。

邱嬿妤供稱，公司黃金有實體買賣，且金流管控嚴謹，不可能違約不出金，公司從未向民眾鼓吹「保證獲利」等語，如有不出金等問題，應是某些業務在外招搖撞騙，以致投資人誤信，公司早有耳聞，但尚未揪出老鼠屎。