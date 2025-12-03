聽新聞
0:00 / 0:00

防跨國詐欺洗錢 北市府成立預警圈

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

詐團太子集團涉跨國詐欺與洗錢案，議員秦慧珠、耿葳先後質詢北市府，質疑台北市成為國際金融犯罪據點，政府卻沒有積極作為，直言「丟臉」。北市府表示，上月已跨局處成立「預警圈」機制，向中央建議與地方互助聯防。

太子集團在台設立空殼公司詐騙洗錢長達9年，12家設在北市，有幾家資本額幾乎都僅10萬元，集團透過這些公司大量購置豪宅、豪車和車位，檢調扣押物價值達45億2千萬餘元。

市長蔣萬安上月赴議會專案報告，議員秦慧珠指北市成為詐團中繼站、洗錢據點，惡名傳遍國際，卻沒看到市府說一句話，她問勞動局有沒有檢查12家人頭公司？產發局有無檢查是否掛羊頭賣狗肉？她認為市府應成立專案小組調查，挽回名聲。

議員耿葳昨天也質詢，本案最令社會震撼的是，國內10家銀行近6年來不斷有大額通報及申報可疑洗錢達52次，政府卻沒有積極作為阻絕龐大資金流動，讓這個洗錢詐騙集團在台北落地生根，政府也未依洗錢防制法等採取行動，直到美方公告後才展開行動。

市府回應，上月已開跨局處會議，研商情資共享及預警機制，供中央日後啟動洗錢防制及偵查措施時參考。以太子集團空殼公司為例，由商業處清查高風險樣態公司的商業登記，地政局掌握不動產集中持有及資產規模情形，警察局彙整建立預警名冊，複查員工投保狀態及營運、稅務情形，辨識高風險公司集團，列為加強預警及通報聯防對象。

市警局已與市府商業處、經濟部商業署研商，市府表示，將建立中央與地方協作管道，中央如於監理或洗錢防制作業中發現涉及北市的異常個案，將即時通知查證，北市就預警名單及異常態樣主動回饋中央，雙向協同處理個案並更新資料，縮短反應時間。

北市警局指出，對金流溯源與追緝在逃嫌犯，已依查扣帳戶資料、電磁紀錄等，持續追查資金來源與流向，釐清實際控制人及各層級共犯結構，並追蹤在逃關鍵人士行蹤，會透過跨國情資與執法合作查緝到案，釐清集團在台及境外共犯結構。

洗錢 詐騙集團 太子集團 秦慧珠 蔣萬安

延伸閱讀

北市米其林餐廳疑爆食安 衛生局：非食品中毒、恢復營業列管

違反採購法？北市警用陸製酒測器遭疑「吃豆腐」 市警局長回應

新北警局、北市小隊長獲頒警光獎 劉世芳：用專業打擊詐騙

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

相關新聞

防跨國詐欺洗錢 北市府成立預警圈

詐團太子集團涉跨國詐欺與洗錢案，議員秦慧珠、耿葳先後質詢北市府，質疑台北市成為國際金融犯罪據點，政府卻沒有積極作為，直言...

防太子集團跨國詐欺洗錢案…北市組「預警圈」 籲中央地方互助聯防

太子集團涉跨國詐欺與洗錢案，議員秦慧珠、耿葳已先後質詢北市府，質疑國際詐團「落地生根」 讓台北市成為國際金融犯罪據點，政...

影／七旬翁暈船韓國正妹...要借貸4萬救佳人 保七：愛情詐騙

彰化縣7旬陳姓老翁在上月底前往台銀要辦理優存借資4萬元，行員與警方關懷時才知，陳翁在近日透過網路認識一名自稱韓裔美籍的女...

大馬來台打工當詐團車手 超商ATM提領近22萬贓款被逮

馬來西亞籍Tan姓男子以觀光名義來台，替詐騙集團在台北市某超商ATM提領贓款，員警巡經發現逮捕他，搜出現金21萬8千元，...

假檢警騙稱普發1萬被盜領 老婦急交提款卡「監管」遭詐62萬

詐騙集團利用普發現金1萬元，假冒檢警及郵局人員致電民眾謊稱遭盜領，以涉及刑案要求交付提款卡監管，向鍾姓老婦騙走62萬元。...

詐騙猖獗 反促各國司法互助

刑事局近年來透過駐外警察聯絡官與境外執法單位強力合作，積極追緝我外逃通緝犯，今年包括美國、泰國、越南、馬來西亞、印尼等國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。