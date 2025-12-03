防跨國詐欺洗錢 北市府成立預警圈

詐團太子集團涉跨國詐欺與洗錢案，議員秦慧珠、耿葳先後質詢北市府，質疑台北市成為國際金融犯罪據點，政府卻沒有積極作為，直言「丟臉」。北市府表示，上月已跨局處成立「預警圈」機制，向中央建議與地方互助聯防。

太子集團在台設立空殼公司詐騙洗錢長達9年，12家設在北市，有幾家資本額幾乎都僅10萬元，集團透過這些公司大量購置豪宅、豪車和車位，檢調扣押物價值達45億2千萬餘元。

市長蔣萬安上月赴議會專案報告，議員秦慧珠指北市成為詐團中繼站、洗錢據點，惡名傳遍國際，卻沒看到市府說一句話，她問勞動局有沒有檢查12家人頭公司？產發局有無檢查是否掛羊頭賣狗肉？她認為市府應成立專案小組調查，挽回名聲。

議員耿葳昨天也質詢，本案最令社會震撼的是，國內10家銀行近6年來不斷有大額通報及申報可疑洗錢達52次，政府卻沒有積極作為阻絕龐大資金流動，讓這個洗錢詐騙集團在台北落地生根，政府也未依洗錢防制法等採取行動，直到美方公告後才展開行動。

市府回應，上月已開跨局處會議，研商情資共享及預警機制，供中央日後啟動洗錢防制及偵查措施時參考。以太子集團空殼公司為例，由商業處清查高風險樣態公司的商業登記，地政局掌握不動產集中持有及資產規模情形，警察局彙整建立預警名冊，複查員工投保狀態及營運、稅務情形，辨識高風險公司集團，列為加強預警及通報聯防對象。

市警局已與市府商業處、經濟部商業署研商，市府表示，將建立中央與地方協作管道，中央如於監理或洗錢防制作業中發現涉及北市的異常個案，將即時通知查證，北市就預警名單及異常態樣主動回饋中央，雙向協同處理個案並更新資料，縮短反應時間。

北市警局指出，對金流溯源與追緝在逃嫌犯，已依查扣帳戶資料、電磁紀錄等，持續追查資金來源與流向，釐清實際控制人及各層級共犯結構，並追蹤在逃關鍵人士行蹤，會透過跨國情資與執法合作查緝到案，釐清集團在台及境外共犯結構。