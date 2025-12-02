防太子集團跨國詐欺洗錢案…北市組「預警圈」 籲中央地方互助聯防

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

太子集團涉跨國詐欺與洗錢案，議員秦慧珠、耿葳已先後質詢北市府，質疑國際詐團「落地生根」 讓台北市成為國際金融犯罪據點，政府卻沒有積極作為，直言「丟臉」。北市府表示，上月已跨局處成立「預警圈」機制，也向中央建議與地方互助聯防。

太子詐騙集團早在2016年開始就陸續在台設立空殼公司，以假公司詐騙洗錢，時間長達9年，其中有12間公司設在台北市，資本額最高的3間都在大安區，每間資本額高達1億5千萬，其他空殼公司資本額幾乎都是10萬元，集團透過多家空殼公司大量購置豪宅、車位、豪車，檢調扣押物價值達45億2千萬餘元。

北市議員秦慧珠上月在蔣萬安議會專案報告時指出，台北市成為太子集團詐騙犯的中繼站、洗錢的據點，惡名恐揚名國際，卻沒看到市府說一句話？勞動局有沒有檢查12個人頭公司？有沒有違法相關規定？產業局有沒有檢查，是不是掛羊頭賣狗肉？北市府應該成立專案小組，展開調查，挽回名聲。

議員耿葳今下午質詢市長蔣萬安時指出，此案最令社會震撼的是，國內金融機構共有10家銀行，近6年來都有進行大額通報及可疑洗錢申報達52次，政府卻沒有積極作為阻絕龐大資金流動，讓這個洗錢詐騙集團在台北落地生根，政府也未依洗錢防制法或相關法規提前採取措施，卻是在美方公告後才展開行動，如果沒有美國公開制裁？台灣是否仍會按兵不動？

北市府表示，上個月已舉行跨局處會議研商情資共享及預警機制，以事前預防與資料保存，作為後續研議方向，供中央日後啟動洗錢防制及偵查措施時參考。

另外，以太子集團人頭公司為例，由商業處清查高風險樣態公司的商業登記，地政局掌握不動產集中持有及資產規模情形，警察局彙整建立預警名冊，複查員工投保狀態及營運、稅務情形，辨識高風險公司集團，列 為加強預警及通報聯防對象。

北市府表示，市警局與市府商業處與經濟部商業署初步研商，將建立中央與地方協作管道列為後續研議方向，中央如於監理或洗錢防制作業中發現涉及北市之異常個案，將即時通知北市查證，北市並就預警名單及異常態樣，主動回饋中央，雙向協同處理個案並更新資料，縮短反應時間。

北市警局指出，對於金流溯源與追緝在逃嫌犯，已依查扣之帳戶資料、電磁紀錄及相關文書，持續向上追查資金來源與流向，釐清實際控制人及各層級共犯結構，並持續追蹤在逃關鍵人士行蹤，透過跨國情資與執法合作查緝到案，釐清集團在台及境外共犯結構。

