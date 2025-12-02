快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／七旬翁暈船韓國正妹...要借貸4萬救佳人 保七：愛情詐騙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣7旬陳姓老翁在上月底前往台銀要辦理優存借資4萬元，行員與警方關懷時才知，陳翁在近日透過網路認識一名自稱韓裔美籍的女兵「Kim Mary」，對方宣稱已抵達台灣，但遭海關扣留，需要4萬元才能放行，警方提醒陳翁，此為愛情詐騙老哏，千萬別上當。

彰化縣7旬陳姓老翁在上月26日上午10時許，前往臺灣銀行彰化分行欲辦理解優存借資，因神情異常緊張，引起該分行駐警保七總隊員警注意，上前關懷詢問。

保七警員、台銀政風人員、行員關懷提問下，陳男起初僅稱要辦理解優存提款，強調不需再領利息，也不需協助。

但員警持續耐心詢問後，陳男才透露，約四個月前透過LINE認識一名自稱「Kim Mary」的韓國美籍女子，對方宣稱目前正在敘利亞服役，期間以甜言蜜語與每日問候迅速取得陳翁信任，讓他深陷「網戀」情緒。

對方在當日宣稱已攜帶鉅款飛抵台灣，準備與陳翁共度餘生，但抵達後卻遭機場海關「扣留」，聲稱需繳交4萬元才能放行入境。

陳男信以為真，急忙趕往銀行辦理解優存借資，希望能儘速付費讓對方入境相會。

警員在陳翁同意下查看其LINE對話紀錄，發現雙方未曾謀面，也沒有對方真實電話與身分資料，且內容與典型「感情詐騙」手法高度一致。

警方隨即舉出多起類似案例反覆勸說，歷時約一個多小時，陳翁才打消提款念頭，成功保住4萬元血汗錢。

保七總隊呼籲，凡以感情為名要求匯款，無論是生病、投資或海關扣留包裹，皆屬常見詐騙手法。若遇可疑情形，請立即撥打 165 查證，守護自身財產安全。

彰化縣七旬陳姓老翁誤信詐騙集團假冒的韓國正妹，11月底到銀行欲借貸4萬元，遭警方與行員阻止。圖／警方提供
彰化縣七旬陳姓老翁誤信詐騙集團假冒的韓國正妹，11月底到銀行欲借貸4萬元，遭警方與行員阻止。圖／警方提供
彰化縣七旬陳姓老翁誤信詐騙集團假冒的韓國正妹，11月底到銀行欲借貸4萬元，遭警方與行員阻止。圖／警方提供
彰化縣七旬陳姓老翁誤信詐騙集團假冒的韓國正妹，11月底到銀行欲借貸4萬元，遭警方與行員阻止。圖／警方提供

詐騙 海關

延伸閱讀

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

中職／徐若熙引爆日美職搶人 韓媒憂台灣棒球進步飛速更威脅

首爾市長涉違反政治獻金法 遭南韓檢察官起訴

桌球／混合團體世界盃 中華隊先盛後衰不敵韓國

相關新聞

影／七旬翁暈船韓國正妹...要借貸4萬救佳人 保七：愛情詐騙

彰化縣7旬陳姓老翁在上月底前往台銀要辦理優存借資4萬元，行員與警方關懷時才知，陳翁在近日透過網路認識一名自稱韓裔美籍的女...

大馬來台打工當詐團車手 超商ATM提領近22萬贓款被逮

馬來西亞籍Tan姓男子以觀光名義來台，替詐騙集團在台北市某超商ATM提領贓款，員警巡經發現逮捕他，搜出現金21萬8千元，...

假檢警騙稱普發1萬被盜領 老婦急交提款卡「監管」遭詐62萬

詐騙集團利用普發現金1萬元，假冒檢警及郵局人員致電民眾謊稱遭盜領，以涉及刑案要求交付提款卡監管，向鍾姓老婦騙走62萬元。...

詐騙猖獗 反促各國司法互助

刑事局近年來透過駐外警察聯絡官與境外執法單位強力合作，積極追緝我外逃通緝犯，今年包括美國、泰國、越南、馬來西亞、印尼等國...

假冒台電「電費退款」詐騙手法近期再現 刑事局提醒勿點擊簡訊連結

刑事警察局提醒，近日假冒台電「電費退款」的詐騙手法再現，近期多名民眾收到自稱台灣電力公司寄發的「電費計算錯誤、可申請退款...

屏警12天瓦解48詐團 巧克力職人也加入打詐強調「不要貪心」

屏東縣警局今天公布打詐專案成果，12天內瓦解48個詐團、查獲197名嫌犯。世界巧克力大賽冠軍曾志元也加入打詐行列，分享自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。