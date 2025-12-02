聽新聞
影／七旬翁暈船韓國正妹...要借貸4萬救佳人 保七：愛情詐騙
彰化縣7旬陳姓老翁在上月底前往台銀要辦理優存借資4萬元，行員與警方關懷時才知，陳翁在近日透過網路認識一名自稱韓裔美籍的女兵「Kim Mary」，對方宣稱已抵達台灣，但遭海關扣留，需要4萬元才能放行，警方提醒陳翁，此為愛情詐騙老哏，千萬別上當。
彰化縣7旬陳姓老翁在上月26日上午10時許，前往臺灣銀行彰化分行欲辦理解優存借資，因神情異常緊張，引起該分行駐警保七總隊員警注意，上前關懷詢問。
保七警員、台銀政風人員、行員關懷提問下，陳男起初僅稱要辦理解優存提款，強調不需再領利息，也不需協助。
但員警持續耐心詢問後，陳男才透露，約四個月前透過LINE認識一名自稱「Kim Mary」的韓國美籍女子，對方宣稱目前正在敘利亞服役，期間以甜言蜜語與每日問候迅速取得陳翁信任，讓他深陷「網戀」情緒。
對方在當日宣稱已攜帶鉅款飛抵台灣，準備與陳翁共度餘生，但抵達後卻遭機場海關「扣留」，聲稱需繳交4萬元才能放行入境。
陳男信以為真，急忙趕往銀行辦理解優存借資，希望能儘速付費讓對方入境相會。
警員在陳翁同意下查看其LINE對話紀錄，發現雙方未曾謀面，也沒有對方真實電話與身分資料，且內容與典型「感情詐騙」手法高度一致。
警方隨即舉出多起類似案例反覆勸說，歷時約一個多小時，陳翁才打消提款念頭，成功保住4萬元血汗錢。
保七總隊呼籲，凡以感情為名要求匯款，無論是生病、投資或海關扣留包裹，皆屬常見詐騙手法。若遇可疑情形，請立即撥打 165 查證，守護自身財產安全。
