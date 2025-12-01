聽新聞
0:00 / 0:00
大馬來台打工當詐團車手 超商ATM提領近22萬贓款被逮
馬來西亞籍Tan姓男子以觀光名義來台，替詐騙集團在台北市某超商ATM提領贓款，員警巡經發現逮捕他，搜出現金21萬8千元，他稱上網應徵來台打工，不知是從事詐騙，警詢後依詐欺罪、洗錢防制法移送。
警方調查，22歲馬籍Tan姓男子上月25日以觀光名義入境，當天晚間9時許在北市萬華區青年公園附近全家超商ATM領款，萬華警分局青年路派出所副所長王炳盛、警員盧立承巡簽，發現他戴口罩多次提領，形跡可疑，上前盤查。
Tan起初支吾其詞，後來稱在臉書應徵來台打工，透過Telegram聯繫，依指示赴ATM領錢，可抽取百分之2佣金，當日已在北市各ATM提領5筆共12萬8千元，在被查獲的ATM提領2筆共9萬元，不知是詐騙所得。
警方逮捕Tan，搜出現金21萬8千元、提款卡9張及手機2支，詢後移送，初步查出一名被害人遭假交友詐騙，持續清查其餘被害人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言