台中男子遭投資詐騙22萬 偕同警方逮獲取款車手

台中市1名7旬男子透過網路交友認識1名理財專員，以投資股票為由交付22萬元，警覺遭遇投資詐騙而報案。警方今天表示，利用雙方第3次面交時逮獲女車手移送檢方偵辦。

台中市警察局第六分局說明，日前接獲男子報案，指稱疑似遭遇投資詐騙，男子透過網路交友認識1名自稱「理財專員」的陌生女子，對方以投資股票為由，連續以話術鼓吹進行多次投資，前2次交付款項共遭騙走新台幣22萬元。

警方獲報後成立專案小組展開偵辦，經布線調查後，得知詐騙集團安排男子進行第3次面交60萬元，當天由員警假裝路人隱蔽於交易現場，不久就看到1名外表看似普通、樸素的黃姓女子（45歲）現身準備取款。

警方表示，就在雙方即將交付現金之際，員警迅速出手將黃女制伏，並查扣手機、收款憑證等相關證物，據了解，黃姓女車手雖打扮低調，卻是多次面交慣犯，這回終於栽在警方手裡。警詢後依詐欺等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

警方指出，隨著查緝行動持續升級，詐騙集團人力短缺，常以「工時彈性」、「高額報酬」、「現金領取」等話術招募民眾當車手，然而車手所能獲得的佣金有限，一旦涉案，將面臨刑事與民事責任，絕對得不償失。

第六分局再次呼籲民眾，遇到網路投資、理財或交友涉及金錢要求時，務必提高警覺、三思而後行；如懷疑受騙，立即撥打110報案，或利用165反詐騙專線求助，警方將隨時提供協助，守護民眾財產安全。