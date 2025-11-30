連光復災區都騙 佯稱贈家電須貼補5千初估28人受害
花蓮光復鄉遭洪災，竟有不肖分子佯稱以「贈送家電須貼補5000元」為由，先後詐騙多名災民；警方獲報後成立專案小組，28日在光復火車站月台逮捕曾嫌，查扣相關證物深入偵辦。
花蓮縣警察局鳳林分局表示，曾姓犯嫌基於詐欺犯意，於11月間在花蓮光復鄉災區佯裝以「贈送家電須貼補5000元」為由，先後詐騙多名災民，藉此獲取不法所得。
其中有2名被害人察覺遭詐後向警方報案，鳳林分局光復分駐所警力28日下午在光復火車站月台逮捕曾嫌，現場查扣新台幣4萬5600元、行動電話1支、造型模擬手槍1支及相關證件等證物，並將曾嫌帶返偵辦。
警方檢視曾嫌行動電話內紀錄，發現疑似受害民眾名冊，初步清點達28名；實際遭詐騙金額，警方將陸續通知被害人製作筆錄，加以釐清。
針對查扣槍枝，警方初步檢視發現槍管內有阻鐵情形，將送往鑑定，是否涉及違反槍砲彈藥管制條例。
鳳林分局表示，此案針對災區弱勢民眾下手，特別引起注意，並將持續加強巡邏及宣導反詐騙，防範類似詐欺事件發生；並呼籲民眾若發現可疑情事，立即撥打110或向派出所報案。
