詐騙猖獗 反促各國司法互助

刑事局近年來透過駐外警察聯絡官與境外執法單位強力合作，積極追緝我外逃通緝犯，今年包括美國、泰國、越南、馬來西亞、印尼等國，都與台灣合作交換情資，陸續遣返多名通緝犯返台；刑事局指出，當前全球的犯罪行動，資料聯繫及交通都較過去便利，各國體認到唯有加強合作，才能有效清除不法人士。

刑事局指出，各國包括台灣在內，與過去數年相較，都加強聯繫密度並合作逮捕通緝犯，其中一個重要現象，是詐欺犯罪肆虐全球，各國為打擊詐騙加強合作並交換情資，無形中促使執法單位相互合作。

刑事局說，過去台灣有數名重大通緝犯如朱國榮外逃，導致民眾對司法失去信心，這幾年刑事局不斷增加聯絡官進駐各國，積極與當地執法當局合作，希望透過通緝犯押送回台，重拾民眾信心，目前已有許多國家與台灣建立良好合作關係，但仍有柬埔寨、寮國等，因政治因素與台灣沒有互動，不過台灣警方仍透過友好第三方國家或民間力量協助，希望能化解阻力，達到打擊犯罪目的。

近期柬埔寨、緬甸、泰國掃蕩詐騙園區，各國通緝犯因此流竄，過去這些通緝犯躲在園區內，但現在被迫轉移到如越南等地躲避，但多數國家也不歡迎通緝犯，各國交換不法人士情資，也增加這些通緝犯曝光及被逮風險。

美國川普總統上任後，強力要求清除非法外籍人士，更規畫ＫＰＩ要求，美國至今每天都在掃蕩外籍通緝犯，台灣也順勢提出外逃美國的通緝犯名單，至今已有潛逃多年的通緝犯被逮並遣送回台。另外，有「太陽花女神」稱號的毒品、詐欺、侵占通緝犯劉喬安，藏匿美國五年後於今年初被逮。