屏警12天瓦解48詐團 巧克力職人也加入打詐強調「不要貪心」

屏東縣警局今天公布打詐專案成果，12天內瓦解48個詐團、查獲197名嫌犯。世界巧克力大賽冠軍曾志元也加入打詐行列，分享自身阻詐經驗，並強調「不要貪心」。

屏東縣政府警察局今天公布打詐行動專案成果，自今年11月10日至21日，12天內瓦解48個詐騙集團、查獲197名嫌犯，並查扣車輛25部、現金近新台幣2000萬元、價值約2165萬元的虛擬貨幣泰達幣70萬餘枚，以及多筆不動產等，累計查扣高達上億不法財產。並同步檢肅幫派成員逾20人。

打詐行動邀請巧克力職人曾志元擔任金牌反詐代言人。曾志元分享，曾遇詐團佯裝客人假意採購，卻要求掃描QR code，讓他心生懷疑，立即與警方確認，果然為竊取個資手段之一。他提醒，詐騙無所不在，尤其現在人手一機更方便聯繫，民眾要謹慎了解、不要貪心，降低受騙機會。

屏東縣警局長甘炎民表示，屏東縣今年迄今詐欺案件與財產損失呈現雙降趨勢，詐欺案件下降17%、財損下降10%，攔阻金額成長16%，總計守住鄉親近1億8361萬餘元財產。同時，警方共破獲詐欺集團81件586人，查扣不法所得較去年成長4倍以上。

屏東縣長周春米表示，對警察局打詐行動亮眼成果表達高度肯定，並強調，縣警局全力配合警政署各項專案行動策略，對黑幫暴力與詐欺集團絕不寬容、絕不縱放，將持續展開高強度掃蕩勤務。

屏東縣警局表示，專案期間破獲多起重大案件，包含跨縣市詐騙集團據點、虛擬貨幣交易所、8處跨境話務機房，查獲四海幫成員、律師、地政士等黑幫分子及專業人士涉詐；在屏東地檢署指揮下強勢執法，除了打詐成效，也一舉將危害地方暴力分子緝捕到案，檢肅4名治平目標及17名共犯。