台高檢可疑帳戶預警中心阻詐9.6億 法務部表揚13名檢警及金融人員

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

由台灣高檢署推行的「可疑帳戶預警中心機制」，透過檢、警、金、調合作，當金融機構發現有異常交易、涉及不法情事，依所建立通報平台通報，預警攔阻異常金流，此機制去年底開始施行。至今年10月止，經金融機構通報而經警示及限制的自動化帳戶有5177個，攔阻及警示帳戶餘額共9億6240萬元，獲得具體詐欺情資案件325件，其中107件已由檢察官起訴。

台高檢27日與28日委由橋頭地檢署舉辦「114年度南區可疑帳戶預警中心研習會暨有功人員頒獎典禮」，表揚有功檢、警與金融機構共13名人員。法務部政次黃世杰表示，法務部為懲詐主責機關，為落實行政院打詐綱領2.0「減少發生數及降低財損數」目標，除促請台高檢署加強查緝詐欺集團、具體求重刑外，並落實罪贓返還，查扣犯罪資產，填補被害人所受損害。

獲表揚的有功人員在檢察機關方面，台南地檢署主任檢察官王聖豪、檢察事務官兼組長魏毅坤、高雄地檢署檢察官葉幸真、橋頭地檢主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣、檢察官鍾葦怡、檢察官洪若純，共7人。警察機關則有高雄市鳳山分局偵查員鄭杰偵1人。

金融機構部分則有台灣銀行台南創新園區分行高級辦事員嚴千評、合作金庫鳳山分行副理林秀玲、第一商業銀行鳳山分行副理李柏澍、華南商業銀行鳳山分行專員郭郁馨、兆豐國際商業銀行鳳山分行襄理陳芃伊，共5人。

台高檢委由橋頭地檢署舉辦「114年度南區可疑帳戶預警中心研習會暨有功人員頒獎典禮」。圖／高檢署提供
台高檢委由橋頭地檢署舉辦「114年度南區可疑帳戶預警中心研習會暨有功人員頒獎典禮」。圖／高檢署提供

