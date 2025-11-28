要注意！財政部：已下架11個偽冒普發現金網站

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

財政部指出，截至11月26日，財政部已停止解析共11個偽冒普發現金網站，並強調「全民＋1 政府相挺」普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳。

財政部表示，11月25日審查數位發展部「網路詐騙通報查詢網」之民眾檢舉案件，經確認有2個偽冒「全民＋1 政府相挺」普發現金網址或LOGO之網站（10000gov-tw[.]com及updjm[.]userinfoms[.]help），該部隨即依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

截至11月26日，財政部已停止解析共11個偽冒普發現金網站。為慎防假冒普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO；另民眾如果在網路上看到疑似詐騙訊息，可至數位發展部「網路詐騙通報查詢網」（https://fraudbuster.digiat.org.tw），即時查詢與通報可疑詐騙資訊，或立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

財政部再次說明，「全民＋1 政府相挺」普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。

