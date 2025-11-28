IG停權變騙徒斂財工具 高雄男誆稱黑客能解鎖帳戶騙人
有些人因臉書或IG帳號遭官方停權會感到無所適從，30歲送貨員林姓男子藉口可以幫忙解鎖，趁機涉嫌向求助者收費牟利。求助者事後發覺是官方解封鎖，要求他退款，但他卻從此消失。警方查捕他到案，依詐欺罪嫌移送法辦。
高雄市刑警大隊今天表示，林姓男子自7月間，透過臉書、IG等管道，刊登「幫你解鎖帳號」，自稱有「後門」或「黑客技術」可以幫忙解除社群帳號封鎖、尋人及查找地址，甚至破解程式、阻斷駭客攻擊或監控廣告服務，向求助者收取2000至5000元費用。至少6名求助者受騙5萬元。
其中，高雄1名大學生8月間因IG帳號遭官方暫時停權，除了向官方請求解封鎖，也因看到林男在臉書、IG的廣告向他求助。林男要求這名學生付訂金2500元，事後甚至以各種理由要求3萬元報酬。
但是這名學生多日後發覺IG官方已解除對他的停權，轉問林男如何解封，林男說不出所以然，便封鎖聯繫，學生才報警查辦。
高雄市刑大科偵隊查出林男身分，10月16日赴林男住處搜索，並查問他解鎖方法，林仍沒技術破解，查扣他的手機、電腦和存摺，查辦林男涉嫌詐欺罪嫌，移送橋頭地檢署，林獲1萬元交保。
