快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

刑事局詐欺防制中心今揭牌 劉世芳：當前詐騙犯罪已下降

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局「詐欺犯罪防制中心法制化作業」今年陸續推進，並在11月7日修正發布並生效實施，刑事局今天舉行揭牌儀式，總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人到場參加，宣示政府從中央到地方、跨部門到民間企業共同強化防詐量能的決心。

潘孟安表示，過去他和總統接見民間團體時，一名銀行退休經理人，訴說他就算是有幾十年的銀行資歷，也仍被詐騙，讓總統和他印象深刻。也因此總統指示警政署設置打詐儀表板，希望透過揭露真實數據，讓民眾沒有資訊落差，更認識詐騙犯罪從而減少被害可能。

內政部長劉世芳說，詐騙已經成為全國最重視的治安問題，經過跨部會努力，目前詐騙發生數及財損金額都較以往減少，但政府不會因此滿足，詐欺犯罪防制中心法制化，不再是臨時編組，就是要整合跨部會資源、人力解決詐騙犯罪。

同時她也表示警方辛勞，光165專線一天就要接50到80通電話，心中壓力相當大。

「詐欺犯罪防制中心法制化作業」，分別經考試院9月25日第14屆第39次會議審議通過、行政院10月14日核定，11月7日修正發布並生效實施，防制詐欺工作正式邁向專責化、制度化的階段。

刑事局指出，去年8月公布「165打詐儀錶板」以來，各項策略逐漸展現成效。今年10月受理詐騙案1萬3673件，較去年8月受理2萬1244件，減少7571件，減少36%。

今年10月財損60億餘元，較去年8月財損138億餘元，減少78億餘元，減少56%。其中假投資詐騙減幅最大，案件與財損雙雙下降逾7成，顯示前端攔阻及後端查緝等措施已開始有效壓制詐欺犯罪。

總統府秘書長潘孟安（左6）、內政部長劉世芳（紅衣）、警政署長張榮興（右6）、刑事局長周幼偉（右5），揭牌詐欺犯罪防制中心。記者廖炳棋／攝影
總統府秘書長潘孟安（左6）、內政部長劉世芳（紅衣）、警政署長張榮興（右6）、刑事局長周幼偉（右5），揭牌詐欺犯罪防制中心。記者廖炳棋／攝影
總統府秘書長潘孟安（左6）、內政部長劉世芳（紅衣）、警政署長張榮興（右6）、刑事局長周幼偉（右5），揭牌詐欺犯罪防制中心。記者廖炳棋／攝影
總統府秘書長潘孟安（左6）、內政部長劉世芳（紅衣）、警政署長張榮興（右6）、刑事局長周幼偉（右5），揭牌詐欺犯罪防制中心。記者廖炳棋／攝影

詐騙 詐欺 潘孟安 劉世芳

延伸閱讀

【重磅快評】戰貓、戰狼遇劉世芳 為何都不敢吭聲？

回應劉世芳陸配參政兩國說 牛煦庭：國民黨修法必符合憲法精神

【重磅快評】神社繪馬簽台灣國 憨川自證是薪水小偷？

「兩國論」惹議 劉世芳改口：把「特別的國家」排除掉才是標籤化

相關新聞

刑事局詐欺防制中心今揭牌 劉世芳：當前詐騙犯罪已下降

刑事警察局「詐欺犯罪防制中心法制化作業」今年陸續推進，並在11月7日修正發布並生效實施，刑事局今天舉行揭牌儀式，總統府秘...

財政部：慎防普發一萬釣魚詐騙 停止解析11個假網站

普發一萬上路超過3週，財政部今天表示，截至11月26日，已停止解析11個偽冒普發現金網站，提醒民眾慎防假冒普發現金「釣魚...

中風男將帳戶賣給詐團獲利3萬 判刑6月 並賠被害人250萬

彰化縣曾中風的謝姓男子因沒有工作，將銀行帳戶以3萬元代價賣給詐團使用，害4名被害人共把656 萬元匯入謝男帳戶，詐團再把...

三環幫假購車貸款詐騙 職業軍人、公務員及老師都受害

刑事警察局偵破新竹三環幫，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等企業，誘騙需錢孔急的民眾，以「購車貸款方案」申辦車...

嘉義女參加共學啟航計畫遭詐近百萬 警埋伏逮港籍車手

嘉義縣一名女子近日加入臉書廣告宣稱的「共學啟航計畫」，遭詐騙集團以「推廣影片可換現金」為名誘騙匯款，先後面交50萬元後未...

幫派靠「債務整合」詐土地、車輛 警查扣234台權利車市值破億元

刑事警察局調查新竹縣竹東鎮槍擊案時，發現作案及接應車輛均來自新竹縣芎林鄉某融資公司，便於今(114)年2月26日發動搜索，循線追查發現該融資公司與另4間貸款代辦公司及1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。