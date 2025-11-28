刑事局詐欺防制中心今揭牌 劉世芳：當前詐騙犯罪已下降

刑事警察局「詐欺犯罪防制中心法制化作業」今年陸續推進，並在11月7日修正發布並生效實施，刑事局今天舉行揭牌儀式，總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人到場參加，宣示政府從中央到地方、跨部門到民間企業共同強化防詐量能的決心。

潘孟安表示，過去他和總統接見民間團體時，一名銀行退休經理人，訴說他就算是有幾十年的銀行資歷，也仍被詐騙，讓總統和他印象深刻。也因此總統指示警政署設置打詐儀表板，希望透過揭露真實數據，讓民眾沒有資訊落差，更認識詐騙犯罪從而減少被害可能。

內政部長劉世芳說，詐騙已經成為全國最重視的治安問題，經過跨部會努力，目前詐騙發生數及財損金額都較以往減少，但政府不會因此滿足，詐欺犯罪防制中心法制化，不再是臨時編組，就是要整合跨部會資源、人力解決詐騙犯罪。

同時她也表示警方辛勞，光165專線一天就要接50到80通電話，心中壓力相當大。

「詐欺犯罪防制中心法制化作業」，分別經考試院9月25日第14屆第39次會議審議通過、行政院10月14日核定，11月7日修正發布並生效實施，防制詐欺工作正式邁向專責化、制度化的階段。

刑事局指出，去年8月公布「165打詐儀錶板」以來，各項策略逐漸展現成效。今年10月受理詐騙案1萬3673件，較去年8月受理2萬1244件，減少7571件，減少36%。