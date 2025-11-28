聽新聞
財政部：慎防普發一萬釣魚詐騙 停止解析11個假網站
普發一萬上路超過3週，財政部今天表示，截至11月26日，已停止解析11個偽冒普發現金網站，提醒民眾慎防假冒普發現金「釣魚網站」詐騙手法。
財政部說明，11月25日審查數發部「網路詐騙通報查詢網」的民眾檢舉案件，經確認有2個偽冒「全民+1政府相挺」普發現金網址或LOGO的網站，分別為10000gov-tw.com及updjm.userinfoms.help，已依詐欺犯罪危害防制條例規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取等處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。
財政部提醒，普發現金官方網站的網址為https://10000.gov.tw，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字。
同時，財政部也與數發部及財金公司組成防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO。
財政部說明，民眾若在網路上看到疑似詐騙訊息，可至數位發展部「網路詐騙通報查詢網」，即時查詢與通報可疑詐騙資訊，或立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。
根據普發現金官方網站資料，截至28日上午10時，已有逾851萬人完成登記入帳，逾408萬人完成ATM領現，另有超過117萬人完成郵局領現。
