快訊

四川挖到「大寶貝」 價值估算逾3344億

北市萬華傳統市場起火！延燒隔壁幼兒園 救出7旬翁急送醫

三環幫假購車貸款詐騙 職業軍人、公務員及老師都受害

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局偵破新竹三環幫，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等企業，誘騙需錢孔急的民眾，以「購車貸款方案」申辦車貸購買二手車，過程收取高額手續費用牟利，還要求被害人將車輛以「權利車」擔保方式，抵押給黑幫使用，民眾不但背負車貸，到手的借款也僅車貸的3到4成。

警方清查被害人，發現有10多名基層職業軍人、4、5名基層公務員、老師向嫌犯借款，他們各自因賭債、投資失利等問題，向融資公司借款百萬元，儘管還錢條件不合理，但他們仍咬牙還錢，僅有一名軍人翻臉不還錢，最後與嫌犯互告。

警方7月間拘提三環幫40歲吳姓大哥、幹部、公司成員等18人，查扣232輛權利車，並依詐欺、洗錢、詐欺及組織等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，檢察官訊後聲押吳姓犯嫌等18人，其中10人遭法院裁定收押禁見，這個月中旬檢方起訴。調查三環幫在新竹山區停放232輛權利車，總市值超過上億元，粗估至少有兩百多人受害。

警方今年初偵辦新竹縣竹東鎮三環幫劉姓大哥遭槍擊案時，發現作案及接應車輛都來自新竹縣芎林鄉一家融資公司，警方2月搜索，查出融資公司與另4間貸款代辦公司及1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法，詐騙民眾土地及車輛。

三環幫吳姓大哥成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等共6間企業，分別扮演招攬、過戶、放款角色，行銷公司在網路散布廣告引流，以「債務整合」、「快速核貸」為誘因，吸引急需資金民眾詢問。若被害人可提供不動產擔保品，就介紹到集團的融資公司，嫌犯要求被害人簽署合約，卻不給詳閱合約時間。

被害人簽名後，不久就被要求支付高額手續費、代辦費，還縮短還款期限，被害人不滿，嫌犯就拿出合約，聲稱都有規定，被害人當初沒有確認合約條件，事後有苦難言，若違反合約因此解約，就要背負鉅額違約金及債務，只好想辦法還錢或抵押名下不動產。

若被害人無法提供擔保品，嫌犯則提供「購車貸款方案」，要求購買車輛當擔保品，就能讓融資公司借錢，嫌犯透過經營的車行，找來價值不高的二手車，提高售價以被害人名義向正當貸款公司申請車貸。

車貸下來後，嫌犯先轉給融資公司當做借錢本金，並要求被害人將購買的車輛以權利車當擔保抵押給融資公司，否則就不借錢，被害人對購車程序一無所知，還被要求高額支付代辦費、手續費，最後落到被害人手中的金錢，僅有車貸的3成，還要背負車貸，行徑相當惡劣。

刑事局查扣兩百多輛權利車。記者廖炳棋／翻攝
刑事局查扣兩百多輛權利車。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕三環幫吳姓主嫌。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕三環幫吳姓主嫌。記者廖炳棋／翻攝

被害人 新竹 三環幫

延伸閱讀

李乾龍與藍委餐敘論選務 徐欣瑩：有信心黨中央找出最佳人選

表態參選縣長！徐欣瑩「義不容辭全力以赴」林思銘要拚到最後一刻

影／陳見賢今宣布參選新竹縣長 跨黨派站台成焦點

幫派靠「債務整合」詐土地、車輛 警查扣234台權利車市值破億元

相關新聞

三環幫假購車貸款詐騙 職業軍人、公務員及老師都受害

刑事警察局偵破新竹三環幫，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等企業，誘騙需錢孔急的民眾，以「購車貸款方案」申辦車...

嘉義女參加共學啟航計畫遭詐近百萬 警埋伏逮港籍車手

嘉義縣一名女子近日加入臉書廣告宣稱的「共學啟航計畫」，遭詐騙集團以「推廣影片可換現金」為名誘騙匯款，先後面交50萬元後未...

幫派靠「債務整合」詐土地、車輛 警查扣234台權利車市值破億元

刑事警察局調查新竹縣竹東鎮槍擊案時，發現作案及接應車輛均來自新竹縣芎林鄉某融資公司，便於今(114)年2月26日發動搜索，循線追查發現該融資公司與另4間貸款代辦公司及1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛

全民打詐變向錢看 千萬獎金制是政府失能的寫照

政府打詐多年，投入龐大人力和金錢，成效始終被批不彰，為了鼓勵「全民打詐」，近來陸續推動多項檢舉獎金制度，從車手到集團，民眾檢舉判決確定的重大案件，最高獎金甚至可達1000萬元。善用民力是好的政策，重賞之下也確實可能有「正義之士」，但利誘不可能治本，且一旦牽扯到獎金，有了金錢誘惑，可能反讓打詐本質失焦，最後適得其反，不得不慎。

合法通訊行掩護詐欺水房地下賭博網站 被害人近百人、遭詐逾2億6千萬

25歲江姓男子與境外詐騙集團合作，以合法通訊行為掩護作為水房，在台協助收購金融帳戶、手機門號，提供給詐團使用，被害人將近...

避免大學生遭詐或誤當車手 台南市警局走進南台科大築防線

為避免詐騙集團利用學生生活單純或為求職遭高報酬吸引擔任車手，台南市警察局犯罪預防科前往南台科技大學提醒學生與校安人員可透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。