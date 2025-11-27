三環幫假購車貸款詐騙 職業軍人、公務員及老師都受害

刑事警察局偵破新竹三環幫，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等企業，誘騙需錢孔急的民眾，以「購車貸款方案」申辦車貸購買二手車，過程收取高額手續費用牟利，還要求被害人將車輛以「權利車」擔保方式，抵押給黑幫使用，民眾不但背負車貸，到手的借款也僅車貸的3到4成。

警方清查被害人，發現有10多名基層職業軍人、4、5名基層公務員、老師向嫌犯借款，他們各自因賭債、投資失利等問題，向融資公司借款百萬元，儘管還錢條件不合理，但他們仍咬牙還錢，僅有一名軍人翻臉不還錢，最後與嫌犯互告。

警方7月間拘提三環幫40歲吳姓大哥、幹部、公司成員等18人，查扣232輛權利車，並依詐欺、洗錢、詐欺及組織等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，檢察官訊後聲押吳姓犯嫌等18人，其中10人遭法院裁定收押禁見，這個月中旬檢方起訴。調查三環幫在新竹山區停放232輛權利車，總市值超過上億元，粗估至少有兩百多人受害。

警方今年初偵辦新竹縣竹東鎮三環幫劉姓大哥遭槍擊案時，發現作案及接應車輛都來自新竹縣芎林鄉一家融資公司，警方2月搜索，查出融資公司與另4間貸款代辦公司及1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法，詐騙民眾土地及車輛。

三環幫吳姓大哥成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等共6間企業，分別扮演招攬、過戶、放款角色，行銷公司在網路散布廣告引流，以「債務整合」、「快速核貸」為誘因，吸引急需資金民眾詢問。若被害人可提供不動產擔保品，就介紹到集團的融資公司，嫌犯要求被害人簽署合約，卻不給詳閱合約時間。

被害人簽名後，不久就被要求支付高額手續費、代辦費，還縮短還款期限，被害人不滿，嫌犯就拿出合約，聲稱都有規定，被害人當初沒有確認合約條件，事後有苦難言，若違反合約因此解約，就要背負鉅額違約金及債務，只好想辦法還錢或抵押名下不動產。

若被害人無法提供擔保品，嫌犯則提供「購車貸款方案」，要求購買車輛當擔保品，就能讓融資公司借錢，嫌犯透過經營的車行，找來價值不高的二手車，提高售價以被害人名義向正當貸款公司申請車貸。