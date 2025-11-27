台中豐原5口命案續查共犯 遺屬律師感謝檢求重刑

快訊

中央社／ 台中27日電

台中豐原1家5口遭李姓女子以黃金投資為由詐騙，5人輕生陳屍家中。檢方今天開庭續查有無共犯，遺屬委任律師林瓊嘉表示，感謝檢方求處15年以上刑期，並相信全案會水落石出。

李姓女子經營團購欠債，詐騙台中市豐原區1家5口超過新台幣1536萬元，最終導致5人輕生，檢方13日依詐欺等罪起訴李女並建請法院重判15年以上之刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。

檢方針對全案是否有其他共犯，及當鋪業者是否涉嫌重利等罪，今天召開偵查庭續追查，由王家二女兒的丈夫，委由律師林瓊嘉出庭。

林瓊嘉受媒體聯訪時表示，他今天出庭時，代表遺屬感謝檢察官對李女求處15年以上刑期，且不僅是15年。對於檢方在起訴書中協助發聲，讓家屬感受到被騙者曾承受的絕望。

林瓊嘉說，對於檢方後續追查有無共犯，及當鋪業者是否涉及重利部分，尊重檢方調查，檢警已掌握相關資料，相信一定會水落石出。

