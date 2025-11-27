嘉義女參加共學啟航計畫遭詐近百萬 警埋伏逮港籍車手
嘉義縣一名女子近日加入臉書廣告宣稱的「共學啟航計畫」，遭詐騙集團以「推廣影片可換現金」為名誘騙匯款，先後面交50萬元後未獲收益才驚覺受騙。嘉義縣警中埔分局成立專案以誘捕方式布線偵辦，再次面交80萬元時查獲港籍車手與監控手，瓦解假投資詐團。
警方調查，被害女子在臉書點擊廣告加入假網站FlowDot，詐團以「協助上架影片可賺流量變現」為話術，要求支付「推廣成本」，女子面交50萬元卻未收到報酬，向警方報案，再次約定面交80萬元，警方布置埋伏，逮捕取款港籍車手，並在周邊攔下負責監控的共犯。
警方指出，當場查扣被害女子欲交付詐團的80萬元、面額80萬元的「流量計畫營業所得稅」假文件、高鐵票根、工作手機3支、車輛及護照等物，另還查獲現金6300元，全案依詐欺罪、洗錢防制法移送嘉義地檢署偵辦。
警察局長李權哲說，今年截至10月已查獲217個詐團、1284名嫌犯，阻詐8億餘元，民雄、水上、朴子、太保、中埔為高風險區域，近期詐團寄送普發1萬假簡訊，誘騙民眾輸入個資或帳密，務必提高警覺，撥打165或110查證，將持續推動識詐宣導，守住民眾財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言