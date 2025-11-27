嘉義女參加共學啟航計畫遭詐近百萬 警埋伏逮港籍車手

嘉義縣一名女子近日加入臉書廣告宣稱的「共學啟航計畫」，遭詐騙集團以「推廣影片可換現金」為名誘騙匯款，先後面交50萬元後未獲收益才驚覺受騙。嘉義縣警中埔分局成立專案以誘捕方式布線偵辦，再次面交80萬元時查獲港籍車手與監控手，瓦解假投資詐團。

警方調查，被害女子在臉書點擊廣告加入假網站FlowDot，詐團以「協助上架影片可賺流量變現」為話術，要求支付「推廣成本」，女子面交50萬元卻未收到報酬，向警方報案，再次約定面交80萬元，警方布置埋伏，逮捕取款港籍車手，並在周邊攔下負責監控的共犯。

警方指出，當場查扣被害女子欲交付詐團的80萬元、面額80萬元的「流量計畫營業所得稅」假文件、高鐵票根、工作手機3支、車輛及護照等物，另還查獲現金6300元，全案依詐欺罪、洗錢防制法移送嘉義地檢署偵辦。