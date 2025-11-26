打詐已成資訊戰 台高檢與玉山銀簽署可疑交易分析機制合作意向書
台灣高檢署今與玉山銀行簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，法務部政次徐錫祥表示，現代的詐欺是資訊戰，隨著AI科技發展而迅速演變，詐欺手法日益多元化，是所有金融及執法體系需正視的嚴峻課題。
徐錫祥指出，法務部為懲詐主責機關，懲詐2.0以溯源查緝境內、外電信詐欺、被害保護及防詐宣導為重點。台高檢統計人頭帳戶案件，今年1至10月，與去年同期相較，下降19.6%，且佔所有電信詐騙案件，約57%，與112年最高峰之佔比達83%，有顯著的下降，是法務部、金管會、金融機關共同努力的成效。
為免民眾遭詐騙受損，法務部已促請全國各地方檢察署就防詐及查獲重大詐欺案件，以「短影音」之公告方式，為防詐、懲詐之宣導。全民普發現金新臺幣1萬元，已開始登記發放，法務部為宣導民眾防詐，已在官網上，以短影音之方式宣導「普發現金四不原則」，提醒民眾勿受騙。
高檢署檢察長張斗輝表示，人頭帳戶為詐欺、洗錢之工具，要抑制詐騙案件，首要減少人頭帳戶，雖然依相關數據，人頭帳戶案件及警示帳戶數均有下降改善，但詐騙、洗錢集團為獲取不法利益，已將人頭帳戶之觸角，擴及至法人、企業戶，為防止詐騙集團詐騙、洗錢，更有賴跨機關及公私協力合作，高檢署已邀集相關部會，持續研議解決之道，抑制詐欺、洗錢犯罪。
高檢署與玉山銀簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，藉由相互間所提供之可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資，結合「可疑帳戶預警中心機制」，預警保護被害人遭詐騙的財產，攔阻不法洗錢金流、溯源查緝詐欺集團。
