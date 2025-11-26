合法通訊行掩護詐欺水房地下賭博網站 被害人近百人、遭詐逾2億6千萬

25歲江姓男子與境外詐騙集團合作，以合法通訊行為掩護作為水房，在台協助收購金融帳戶、手機門號，提供給詐團使用，被害人將近百人，遭詐金額高達2億6千萬餘元；江還經營賭博網站，指揮許姓等人擔任下線，吸收不特定賭客網路賭博，警方將江等5人逮捕到案。

台南市警第五分局偵查隊今年5月處裡轄區通訊行為賭債涉嫌妨害自由案，查出江姓男子表面上經營通訊行，實際卻經營地下賭博網站，經進一步調查，發現江還為詐騙集團以金融帳戶一個3萬元、手機門號一個3千元的價格協助收購，並招募車手面交詐騙得手款項。

警方組成專案小組，報請台南地檢署檢察官黃鈺宜指揮偵辦，經偵辦6個月，本月11日會同台南市保大特殊任務警力，持拘票及搜索票雷霆出擊、強勢攻堅，將江姓主嫌等5人全數拘捕到案，查扣不法所得名車1部、手機、電腦、信用卡、存簿、第二級毒品大麻、第三級毒品咖啡包等。

警方調查，江為詐騙集團收購的帳號及門號，經向165清查，被害人總計有95人、遭騙金額逾2億6千萬餘元，經將全案依違反組織犯罪條例、詐欺等罪嫌移送台南地檢署，檢方將江姓主嫌向法院聲請羈押獲准，將持續擴大追查幕後共犯。

台南市警局統計，包括本案，自11月10日至21日執行「全國同步打詐、掃黑、肅槍等行動專案」，專案期間鎖定幫派犯罪組織及詐欺集團等聚焦打擊，共計檢肅幫派組織治平對象4人、成員21人、查獲非制式槍枝14枝、模擬槍1枝、破獲改造槍械場所2處及查獲詐欺集團67件459人。

