台南女子遭假瘦身比賽詐騙 配合警方逮到車手
台南市黃姓女子網購瘦身產品，卻陷入「比賽得名可領獎金」騙術，連續2次面交各20萬元保證金後，直到在銀行借貸時被提醒才報案，再配合警方逮到從北部南下1名車手送辦。
台南市警局第五分局今天告訴中央社記者，黃女陷入「假瘦身比賽」詐術，接連2次面交共新台幣40萬元，第3次又得繳交60萬元時，黃女23日前往銀行借貸，行員提醒可能受騙才報案。
黃女接著配合警方佯裝面交60萬元，雙方昨天下午約在北區某處社區公園，待擔任車手的50歲黃姓男子現身，警方立刻逮捕，還在黃男背包搜出安非他命，訊後依詐欺、違反洗錢防制法及毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
