台南女子遭假瘦身比賽詐騙 配合警方逮到車手

中央社／ 台南26日電

台南市黃姓女子網購瘦身產品，卻陷入「比賽得名可領獎金」騙術，連續2次面交各20萬元保證金後，直到在銀行借貸時被提醒才報案，再配合警方逮到從北部南下1名車手送辦。

台南市警局第五分局今天告訴中央社記者，黃女陷入「假瘦身比賽」詐術，接連2次面交共新台幣40萬元，第3次又得繳交60萬元時，黃女23日前往銀行借貸，行員提醒可能受騙才報案。

黃女接著配合警方佯裝面交60萬元，雙方昨天下午約在北區某處社區公園，待擔任車手的50歲黃姓男子現身，警方立刻逮捕，還在黃男背包搜出安非他命，訊後依詐欺、違反洗錢防制法及毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

合法通訊行掩護詐欺水房地下賭博網站 被害人近百人、遭詐逾2億6千萬

25歲江姓男子與境外詐騙集團合作，以合法通訊行為掩護作為水房，在台協助收購金融帳戶、手機門號，提供給詐團使用，被害人將近...

避免大學生遭詐或誤當車手 台南市警局走進南台科大築防線

為避免詐騙集團利用學生生活單純或為求職遭高報酬吸引擔任車手，台南市警察局犯罪預防科前往南台科技大學提醒學生與校安人員可透...

假App日賺1%誘百人上鉤 檢調破獲6億吸金集團

調查局福建省調查處日前接獲情資，有一個跨境吸金集團，主嫌以虛構的「ETmeta App」為幌子，假借投資虛擬資產「ETM...

差點被騙面交25萬元…警攔阻後竟在他住處查獲小型兵工廠

憲兵出身的張姓男子日前疑似遭詐騙集團誘騙要面交25萬元給車手，張的兒子擔心報警，警方到場，張卻極度不配合，讓員警起疑；張...

假幣商勾結詐團…被逮稱「民眾自己轉出」 40人被詐逾6千萬元

47歲鄭姓男子跟境外詐欺集團合作，以明顯超過市場價格出售泰達幣，被害人再被詐團以話術誘騙可賺取每月20%的報酬，將虛擬貨...

租用華視訓練中心當詐騙據點 調查局破ETmeta元宇宙虛擬幣吸金案

調查局福建省調查處接獲情資，指ETmeta公司台灣區負責人吳承紘聽從大陸詐團指示，以虛擬資產投資為由，利用老鼠會手法在台...

