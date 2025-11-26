避免大學生遭詐或誤當車手 台南市警局走進南台科大築防線

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為避免詐騙集團利用學生生活單純或為求職遭高報酬吸引擔任車手，台南市警察局犯罪預防科前往南台科技大學提醒學生與校安人員可透過校園行為觀察同學生是否有風險徵兆，如有異常炫耀性消費、頻繁收取包裹或現金轉交等行為，在校園中築起打詐防線。

南台科技大學本月21日辦理「教育部雲嘉南區校園安全維護及全民國防教育資源中心114年第4季專業研討研習會」活動，由台南市警局犯罪預防科股長段國慧前往以「網路詐騙犯罪與防制車手」為題，與校安人員分享實際案例、防制詐騙觀念與意見交流。

段國慧指出，台南市今年1至10月受理詐騙案件前三大案類依序為：網路購物詐騙、投資詐騙、解除分期付款詐騙，提醒網路購物應慎選平台、選擇有保障支付方式及善用超商詐騙包裹退貨機制。

學生如遇到賣（買）家要求進行帳戶「實名認證」、「金流認證」、「帳戶認證」，進而要求操作網路銀行進行匯款，極可能就是詐騙；針對新興「普發現金詐騙」，提醒政府不會發送簡訊、電子郵件要求提供身分證號、帳戶資料或要求線上填輸信用卡資料。

段國慧也解析近期在校園中常見的詐騙手法與趨勢，包括假網購、假冒親友、投資詐欺等，並提供校安人員在進行宣導與應對時的實務建議，強調事前預防的重要性；並提醒學生如有接獲不明簡訊或來電，應立即依循防詐三步驟「一聽二掛三查證」進行查證。

該研討會也邀請國立中正大學犯罪防治所教授許華孚分享「校園詐騙案例處置經驗」，透過具體的校園詐欺事件，探討事件發生後的緊急應變、行政處理流程以及如何提供受害學生必要的心理支持與協助；其關鍵在於建立跨部門、跨專業的合作機制，包括警方、學務及諮輔中心等單位緊密配合

警察局長林國清表示，將持續利用各種時機建立學生正確價值觀及強化法律觀念，預防學子遭詐或誤當車手，在校園中有效築起打擊詐騙的第一道防線；並提醒民眾，要時時關注165打詐儀錶板最新防詐資訊，如接獲可疑詐騙訊息，立即撥打110報案或165反詐騙專線查證。

台南市警局犯罪預防科股長段國慧前往以「網路詐騙犯罪與防制車手」為題，與校安人員分享實際案例、防制詐騙觀念與意見交流。圖／警察局提供
台南市警局犯罪預防科股長段國慧前往以「網路詐騙犯罪與防制車手」為題，與校安人員分享實際案例、防制詐騙觀念與意見交流。圖／警察局提供
台南市警局犯罪預防科股長段國慧前往以「網路詐騙犯罪與防制車手」為題，與校安人員分享實際案例、防制詐騙觀念與意見交流。圖／警察局提供
台南市警局犯罪預防科股長段國慧前往以「網路詐騙犯罪與防制車手」為題，與校安人員分享實際案例、防制詐騙觀念與意見交流。圖／警察局提供
台南市警局犯罪預防科股長段國慧前往以「網路詐騙犯罪與防制車手」為題，與校安人員分享實際案例、防制詐騙觀念與意見交流。圖／警察局提供
台南市警局犯罪預防科股長段國慧前往以「網路詐騙犯罪與防制車手」為題，與校安人員分享實際案例、防制詐騙觀念與意見交流。圖／警察局提供
台南市警局犯罪預防科股長段國慧前往以「網路詐騙犯罪與防制車手」為題，與校安人員分享實際案例、防制詐騙觀念與意見交流。圖／警察局提供
台南市警局犯罪預防科股長段國慧前往以「網路詐騙犯罪與防制車手」為題，與校安人員分享實際案例、防制詐騙觀念與意見交流。圖／警察局提供

