假App日賺1%誘百人上鉤 檢調破獲6億吸金集團

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

調查局福建省調查處日前接獲情資，有一個跨境吸金集團，主嫌以虛構的「ETmeta App」為幌子，假借投資虛擬資產「ETM 幣」之名，向北市、台中、宜蘭及金門民眾大舉吸金，短短數月內騙走逾 6 億元，全案在檢調連日追查金流、蒐證後，日前由台北地檢署指揮突襲搜索，將吳姓、何姓主嫌等 12 人帶回偵訊，其中 5 名核心成員遭聲押禁見獲准。

福建省調查處今天指出，經調查吳姓首腦等人自 113 年 5 月起，疑與中國地區人士合組跨境詐騙團隊，打造名為「ETmeta App」的虛擬投資平台，並設計「日領 1% 利潤、隨時可退本金」等高報酬話術，再由廖姓、洪姓講師到各地舉辦說明會，以保證獲利、動態獎金等誘因吸引民眾投入，集團成員同步散發精美宣傳單與簡報，營造專業形象，使不少民眾深信不疑，陸續投入資金。

至 113 年 9、10 月間，多名投資人陸續反映「ETmeta App」無法順利出金，主嫌對外堅稱系統正在「改版維護」，但到了 114 年 1 月，App 卻突然關閉、無預警消失，投資人血本無歸，這時才驚覺遭詐。

北檢近日指揮調查局及北市刑大兵分多路搜索，並漏夜偵訊，檢方綜合金流與相關證據後，認定嫌犯吳姓、何姓、丁姓與講師廖姓及洪姓等 5 人涉犯詐欺與銀行法等重罪，且有逃亡、串證疑慮，向法院聲押禁見，獲法官裁准。其餘 7 名涉案人士則分別以 2 萬至 18 萬元不等金額具保，並被限制住居、出境及出海。

福建省調查處強調，投資詐騙近年在國內愈發猖獗，已嚴重危害金融秩序與民眾財產安全，調查局將持續強化查緝量能，積極追查吸金與洗錢組織，防杜詐騙集團侵擾社會。

調查局福建省調查處日前接獲情資，有一個跨境吸金集團，主嫌以虛構的「ETmeta App」為幌子，假借投資虛擬資產「ETM 幣」之名，向北市、台中、宜蘭及金門民眾大舉吸金，短短數月內騙走逾 6 億元，檢調已將嫌犯查緝到案。記者蔡家蓁／攝影
調查局福建省調查處日前接獲情資，有一個跨境吸金集團，主嫌以虛構的「ETmeta App」為幌子，假借投資虛擬資產「ETM 幣」之名，向北市、台中、宜蘭及金門民眾大舉吸金，短短數月內騙走逾 6 億元，檢調已將嫌犯查緝到案。記者蔡家蓁／攝影
調查局福建省調查處日前接獲情資，有一個跨境吸金集團，主嫌以虛構的「ETmeta App」為幌子，假借投資虛擬資產「ETM 幣」之名，向北市、台中、宜蘭及金門民眾大舉吸金，圖為犯罪集團在高檔酒店辦招募酒會。圖／福建省調查處提供
調查局福建省調查處日前接獲情資，有一個跨境吸金集團，主嫌以虛構的「ETmeta App」為幌子，假借投資虛擬資產「ETM 幣」之名，向北市、台中、宜蘭及金門民眾大舉吸金，圖為犯罪集團在高檔酒店辦招募酒會。圖／福建省調查處提供

詐騙集團 查處 福建

