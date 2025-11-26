假幣商勾結詐團…被逮稱「民眾自己轉出」 40人被詐逾6千萬元

47歲鄭姓男子跟境外詐欺集團合作，以明顯超過市場價格出售泰達幣，被害人再被詐團以話術誘騙可賺取每月20%的報酬，將虛擬貨幣轉出；被害人血本無歸找上鄭，鄭卻聲稱確實打入泰達幣，民眾自己轉出與他無關，台南市刑警大隊查出40名被害人陸續遭詐逾6千萬元。

台南市刑警大隊科偵隊接獲情資，鄭姓幣商與境外詐欺集團合作，境外詐團在社群媒體臉書或IG隨機尋找有意投資的民眾，以話術誘騙將錢交給銀行理財只能有7%的投資報酬率，跟著他們投資虛擬貨幣，每個月獲利高達20% ，誘騙民眾互加LINE好友。

民眾上鉤後，境外詐團會先要求被害人申設註冊國外幣安（Binance）或OKX等加密貨幣交易所錢包地址，由於國外交易所是公開、合法存在，被害人認為操控在自己手中，信以為真配合操作；之後詐團再以話術誘導被害人以泰達幣入金投資，指定要跟鄭購買。

台南市鄭姓幣商出售的價格明顯超過市場行情，但被害人透過詐團引薦，配合由LINE連結向鄭買幣，鄭藉此從中獲利；鄭派出業務與被害人面交取款後，就將泰達幣打入被害人國外交易所的錢包地址，入帳後詐團隨即提供連結給被害人，要求下載註冊假投資應用程式APP。

之後詐團佯裝為APP客服人員，提供給被害人一組由詐團掌控的錢包地址，以話術要求被害人從自己國外錢包地址打入詐團提供的錢包地址（實際為詐團掌控），就能夠完成「穩賺不賠」的高額獲利操作，結果錢包內泰達幣馬上被詐團操控轉出。

科偵隊指出，被害人血本無歸，向鄭姓幣商討公道時，鄭卻辯稱被害人交付款項、他已有將泰達幣轉入，是被害人自己轉給詐團，與他無關，辯稱雙方是買賣糾紛，藉此脫身；從2022年10月起，全國總計有呂姓男子等40人，報案共遭詐欺約6182萬5000元。

科偵隊表示，各地地檢署發現有許多跟鄭姓幣商購買的被害人，最高有1人損失超過2千萬元、另有人損失超過1千萬元，研判並非交易糾紛，而有一套犯罪模式，合併統一交由台南地檢署指揮偵辦；檢方交給刑大追查，查出鄭並非單純的幣商，確實是與詐團合作。

案經科偵隊調閱通聯、分析幣流、數位鑑識並調取相關資料後，從今年9月至11月，持搜索票、拘票前往台南市、南投市、基隆市等地，陸續將鄭及車手、水房成員共6人帶回，查扣犯案用手機4支；鄭到案後，檢方向法院聲請羈押獲准。