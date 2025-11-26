普發現金防詐 中市警：詐團緊扣時事設局勿隨意點選

憂近期普發現金恐成詐騙集團覬覦目標，台中市警察局第二分局今天表示，詐團常緊扣時事設局行騙，籲民眾勿隨意點選不明連結、重複確認，別讓普發現金淪為詐團提款機。

擔心近期普發現金成為詐團行騙目標，市警局第二分局長鍾承志昨天特別出席廣播電台節目接受採訪，提出常見詐騙手法及相關案例，叮嚀聽眾朋友務必謹慎防詐，也鼓勵大眾遇有可疑立即通報警方，共同打擊車手。

鍾承志說明，近年來詐騙被害金額最高的手法是「假投資詐騙」，同時也是近期發生數第二高的詐騙手法，而發生數第一高的詐騙手法則為「網路購物詐騙」。

除分析「假投資詐騙」常見套路及網路購物詐騙各種樣態，鍾承志也以近期查獲車手實際案例，呼籲大眾遇到疑似車手的對象，立即撥打110通報警方到場查證確認，共同守護社會大眾財產安全。

政府「普發現金1萬元」已上路，鍾承志提醒，民眾開心現金入袋之際，詐騙集團也緊扣時事，結合假檢警、假網址與代領、冒領等手法設局行騙，提醒民眾切勿隨意點選不明連結，如接獲自稱檢警、社會局、健保局、財政部等機構單位來電，應掛上電話後，自行查詢相關單位電話回撥，進行重複確認，別讓普發現金成詐團「提款機」。

對於毒駕案件頻傳，成為街頭不定時炸彈，鍾承志說，11月20日起已全面啟用「毒品唾液快篩檢測」新制度，警方在路檢現場如發現疑似毒駕態樣或有施用毒品跡象，就能對駕駛人採集唾液進行快篩，只要3分鐘，即可得知結果；若結果呈陽性，將依據道路交通管理處罰條例規定，立刻執行「人車分離」，採取留人、扣車，避免危險再擴大。