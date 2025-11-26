快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

普發現金防詐 中市警：詐團緊扣時事設局勿隨意點選

中央社／ 台中26日電

憂近期普發現金恐成詐騙集團覬覦目標，台中市警察局第二分局今天表示，詐團常緊扣時事設局行騙，籲民眾勿隨意點選不明連結、重複確認，別讓普發現金淪為詐團提款機。

擔心近期普發現金成為詐團行騙目標，市警局第二分局長鍾承志昨天特別出席廣播電台節目接受採訪，提出常見詐騙手法及相關案例，叮嚀聽眾朋友務必謹慎防詐，也鼓勵大眾遇有可疑立即通報警方，共同打擊車手。

鍾承志說明，近年來詐騙被害金額最高的手法是「假投資詐騙」，同時也是近期發生數第二高的詐騙手法，而發生數第一高的詐騙手法則為「網路購物詐騙」。

除分析「假投資詐騙」常見套路及網路購物詐騙各種樣態，鍾承志也以近期查獲車手實際案例，呼籲大眾遇到疑似車手的對象，立即撥打110通報警方到場查證確認，共同守護社會大眾財產安全。

政府「普發現金1萬元」已上路，鍾承志提醒，民眾開心現金入袋之際，詐騙集團也緊扣時事，結合假檢警、假網址與代領、冒領等手法設局行騙，提醒民眾切勿隨意點選不明連結，如接獲自稱檢警、社會局、健保局、財政部等機構單位來電，應掛上電話後，自行查詢相關單位電話回撥，進行重複確認，別讓普發現金成詐團「提款機」。

對於毒駕案件頻傳，成為街頭不定時炸彈，鍾承志說，11月20日起已全面啟用「毒品唾液快篩檢測」新制度，警方在路檢現場如發現疑似毒駕態樣或有施用毒品跡象，就能對駕駛人採集唾液進行快篩，只要3分鐘，即可得知結果；若結果呈陽性，將依據道路交通管理處罰條例規定，立刻執行「人車分離」，採取留人、扣車，避免危險再擴大。

詐騙集團 發現金 詐團

延伸閱讀

越南失聯移工見警心虛闖紅燈露餡…棄車逃5人 警民合作1人落網

詐團主謀歐俞彤騙158億辯「不知詐術」重判24年 合議庭：贓款已難追回

影／一中商圈收廢油...車門沒上鎖 偷兒摸走司機包包損失8萬

台中柴犬外出流浪 女飼主急報案 警10分鐘地毯搜尋找回

相關新聞

假幣商勾結詐團…被逮稱「民眾自己轉出」 40人被詐逾6千萬元

47歲鄭姓男子跟境外詐欺集團合作，以明顯超過市場價格出售泰達幣，被害人再被詐團以話術誘騙可賺取每月20%的報酬，將虛擬貨...

租用華視訓練中心當詐騙據點 調查局破ETmeta元宇宙虛擬幣吸金案

調查局福建省調查處接獲情資，指ETmeta公司台灣區負責人吳承紘聽從大陸詐團指示，以虛擬資產投資為由，利用老鼠會手法在台...

聯合報防詐論壇 破解詐騙陷阱

聯合報昨天舉辦「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」第二場防詐論壇，繼八月第一場聚焦高齡者及弱勢族群，這次以「受詐不分你我：拆...

台南10月詐騙案1107件…假網拍、假投資、色情應召最多 這年齡層易受騙

台南市10月受理詐欺案件1107件，警方分析高發詐欺案類前3名分別是假網拍占31.88%、假投資占9.47%、色情應召詐...

檢察官助理起薪5萬 新北檢廣徵打詐能手加入辦案團隊

為配合法務部推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」及強化偵查能量，新北地檢署日前啟動今年度的檢察官助理招考，公開招募辦...

普發現金上路假訊息暴增 警方提醒「領錢連結」全是假的

全民普發現金一萬元開跑，民眾陸續領取補助之際，詐騙集團也在蠢蠢欲動。為避免金門民眾誤入詐騙陷阱，金湖派出所與金沙分駐所近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。