台南10月詐騙案1107件…假網拍、假投資、色情應召最多 這年齡層易受騙

台南市10月受理詐欺案件1107件，警方分析高發詐欺案類前3名分別是假網拍占31.88%、假投資占9.47%、色情應召詐財占8.4%；被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占59.56%， 23歲以下占21.64%次之，行政區則以永康區175件、東區122件、安南區116件為最多。

台南市長黃偉哲今天下午召開治安會報頒獎表揚10月金融機構及超商業者成功阻詐142件、有功人員206人，攔阻詐騙款項逾6529萬餘元；其中，台新國際商業銀行股份有限公司永福分行經理劉小筠及行員盧浚彬發現客戶欲匯款400萬元，立即主動關懷並通報員警。

經了解，該客戶聲稱要替夫兄公司清償欠款，但對欠款細節毫不知情，最終在警方與行員耐心勸說下，打消匯款念頭，避免重大財損；其他受獎績優金融機構還有彰化商業銀行股份有限公司安南分行、中國信託商業銀行股份有限公司東台南分行、華南商業銀行股份有限公司永康分行。

警方分析10月受理詐欺案件發現，被害人職業以基層技術工及勞力工占26.35%最多，其次依序為專業技術人員占24.07%、無業占18.53%、學生族群占16.95%、服務工作人員占14.1%，提醒市民要多加注意。

黃偉哲對金融機構與警方緊密合作表達感謝，他說，10月阻詐案件中，最高一筆達到400萬元，最少也有2000元，無論金額大小，第一線行員都能敏銳察覺到異常，主動關懷，並通知警方協助，正因為這份細心與用心，才能一再守住市民辛苦的財產。

黃偉哲也向所有投入打詐、阻詐等為民服務的員警表達謝意，台南市警察局長林國清表示，普發現金開始領取後，民眾更要提高警覺，避免落入詐騙陷阱，提醒大家務必小心求證，認明普發現金官方網站https://10000.gov.tw。

林國清提醒，政府不會主動傳送簡訊、Email或LINE通知領錢、登入，也不會要求至ATM或網路銀行操作轉帳，若收到可疑訊息，可撥打165反詐騙專線查證；警察局已在金融機構、便利超商及ATM熱點加強巡邏與安全維護，讓民眾領錢更放心、安全。