檢察官助理起薪5萬 新北檢廣徵打詐能手加入辦案團隊

為配合法務部推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」及強化偵查能量，新北地檢署日前啟動今年度的檢察官助理招考，公開招募辦案能手，起薪5萬元，預計招募21人加入偵查團隊，與檢察官共同打擊犯罪。

新北地檢署指出，犯罪手法日新月異，檢察業務已從傳統偵查邁入跨領域分析、資料整合及高度即時性的時代，為強化偵查輔助量能，新北檢希望藉由今年度的檢察官助理甄選，尋得檢方偵辦案件的即戰力。

新北檢檢察官助理報考資格為公私立大學、學院，或經教育部承認的國外大學、學院以上，法律系所或相關系所畢業，並領有畢業證書者。相關系所係指非法

律系所畢業，但曾在公立或立案私立專科以上學校修習主要法律科目，即民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、智慧財產權法、行政法、強制執行等相關科目，12 個學分以上者，以上科目名稱均不含概要。