普發現金上路假訊息暴增 警方提醒「領錢連結」全是假的

全民普發現金一萬元開跑，民眾陸續領取補助之際，詐騙集團也在蠢蠢欲動。為避免金門民眾誤入詐騙陷阱，金湖派出所與金沙分駐所近日走訪轄內各大金融機構及ATM據點，進行反詐騙宣導與巡守工作，強化民眾安全領取補助的觀念，希望讓民眾都能安心把補助領回家。

此次普發現金提供「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局臨櫃」、「直接入帳」與「偏鄉造冊發放」五種方式，其中，ATM領現已於11月17日開放，郵局臨櫃則自本月24日起受理，為維護民眾領取時的財產安全，金湖分局已加強金融機構與ATM周邊巡邏守望，同時持續推動反詐騙宣導，提升民眾防詐意識，避免成為詐騙目標。

警方指出，近期社群平台、通訊軟體及簡訊頻頻出現假冒「普發現金領取」、「政府補助查詢」的詐騙訊息，不法份子常利用陌生連結誘導民眾輸入個資，甚至冒充政府或銀行人員，引導受害者操作ATM或網路銀行，藉機盜取帳戶資訊、轉走存款。

金湖分局長王貞惠提醒，政府不會以簡訊、Email通知領錢，更不會要求民眾到ATM或網銀進行轉帳，若收到可疑連結或電話，務必提高警覺、不要點擊、不提供個資、不匯款。如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線或就近派出所查證，守住辛苦賺來的財產。