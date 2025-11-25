快訊

外籍車手成詐團新成員 彰化查獲355人占比逾兩成

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣警察局今公布最新打詐成果，點出外籍車手成為詐欺集團的新成員，彰化縣警局指出，詐團近年將觸角伸向在台外籍人士，以「來台打工」、「代領款高報酬」等說法招募，不少人因語言隔閡與資訊落差受騙，進而被利用成為車手。

警察局統計，今年1至11月共查獲1516名詐欺車手，其中外籍車手高達355人，占比達23.4%。來源國以越南籍274人最多，其次為馬來西亞籍63人；性別分布則以男性315人、女性40人。警方分析，詐團多以社群訊息、地下仲介招募「短期高薪工作」，實則用來提領人頭帳戶資金，甚至安排外籍人士入境後立即從事詐欺任務。

彰化縣10月份受理詐騙530件，財損達1億7244萬元；以每十萬人口計算，受理件數43.1件、財損約1402萬元，分別居全國第17與第14名。警方今年也查獲詐欺集團326件、逮捕2072人次，查扣不法所得7億1,552萬餘元，累計阻斷金流逾11.3億元。

彰化縣警察局長陳明君指出，普發現金相關作業「絕對不會」透過陌生簡訊連結或社群訊息通知，更不會要求操作ATM、提供帳號密碼、OTP，也不會派員到府「協助領取」。只要對方主動聯繫、催促點擊連結，或要求繳交手續費、保證金、稅金，幾乎都可判定是詐騙，也提醒外籍人士與本地民眾都務必保持警覺，避免落入詐團陷阱。

為提升民眾的防詐敏感度，彰縣警局特別邀請知名魔術師「小翼」擔任彰化縣本月防詐大使。圖／彰化警局提供
彰化縣警察局今公布最新打詐成果，點出外籍車手成為詐欺集團的新成員。</p><!--4--><p> 圖／彰化警局提供
車手 詐欺
