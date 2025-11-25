獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

陳姓男子曾假賣SUPERJUNIOR演唱會門票遭逮，仍不悔改，見BLACKPINK10月高雄開唱，上網稱有管道可買到門票，分飾兩角，向付訂金者稱買不到票，再拿其他人的錢退款，包括大學生在內至少13名人受害，陳狠撈10餘萬元，本月中旬栽在高市警方手上。

高市少年隊警方日前透過165反詐騙專線大數據，查知韓國天團BLACKPINK10月18日和19日到高雄演唱會開唱前，分別在6月期間開賣，至演唱會開唱日前，全台已有10餘人因買票遭詐欺受騙。

警方透過被害人資料，發現多數為年輕人，有不少人是大學生，調查發現，有被害人先預付2000元訂金，另有被害人依指示匯款到某帳戶有數千元甚至上萬元，其中不少人是匯款到付訂金者的帳戶，懷疑賣家以第三方手法行買空賣空之實，鎖定搶票粉絲進行詐騙。

警方從提款紀錄及畫面追查，發現家住雲林縣斗六市的陳姓男子（28歲）涉案，陳男先前還曾因假賣韓國男團SUPERJUNIOR演唱會門票遭逮，又食髓知味犯案。

警方趁11月12日高雄和雲林均放颱風假，研判陳男會待在家，專門北上逮人；警方調查，13名被害人遭詐金額少則2000元、最多1萬8000元，陳男在行騙過程中，一度利用妻子帳戶轉帳，靠BP演唱會狠撈10萬餘元。