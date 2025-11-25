快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子曾假賣SUPERJUNIOR演唱會門票遭逮，仍不悔改，見BLACKPINK10月高雄開唱，上網稱有管道可買到門票，分飾兩角，向付訂金者稱買不到票，再拿其他人的錢退款，包括大學生在內至少13名人受害，陳狠撈10餘萬元，本月中旬栽在高市警方手上。

高市少年隊警方日前透過165反詐騙專線大數據，查知韓國天團BLACKPINK10月18日和19日到高雄演唱會開唱前，分別在6月期間開賣，至演唱會開唱日前，全台已有10餘人因買票遭詐欺受騙。

警方透過被害人資料，發現多數為年輕人，有不少人是大學生，調查發現，有被害人先預付2000元訂金，另有被害人依指示匯款到某帳戶有數千元甚至上萬元，其中不少人是匯款到付訂金者的帳戶，懷疑賣家以第三方手法行買空賣空之實，鎖定搶票粉絲進行詐騙。

警方從提款紀錄及畫面追查，發現家住雲林縣斗六市的陳姓男子（28歲）涉案，陳男先前還曾因假賣韓國男團SUPERJUNIOR演唱會門票遭逮，又食髓知味犯案。

警方趁11月12日高雄和雲林均放颱風假，研判陳男會待在家，專門北上逮人；警方調查，13名被害人遭詐金額少則2000元、最多1萬8000元，陳男在行騙過程中，一度利用妻子帳戶轉帳，靠BP演唱會狠撈10萬餘元。

警詢後，依詐欺罪移送偵辦，並持續追查其他受害人，陳男被移送後，檢方命其6萬元交保候傳。

韓國女子天團BLACKPINK。（路透）
韓國女子天團BLACKPINK。（路透）

演唱會 被害人 帳戶
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

子瑜媽謝高市府力挺 陳其邁：感謝為城市帶來的美

子瑜媽全力餵飽八妞！TWICE「夜市級後台」曝光

【即時短評】五星市長只能以演唱會自嗨？

高雄又有利多！南科管理局證實「台積電P6廠用地都準備好了」

相關新聞

檢舉詐騙獎萬元 舉發案件偏低…警方：莫管閒事心態

為遏阻詐騙車手，警政署7月起祭出檢舉獎金，民眾提供具體線索或協助警方查獲車手，經檢方裁定處分，可獲得萬元獎金。據統計，各...

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

陳姓男子曾假賣SUPERJUNIOR演唱會門票遭逮，仍不悔改，見BLACKPINK10月高雄開唱，上網稱有管道可買到門票...

普發1萬成新詐騙手法 警籲記牢「防詐四不」守住辛苦錢

近期普發一萬，警方已發現兩種新型詐騙手法，包括假冒「普發現金入帳通知」釣魚簡訊及假冒檢警詐騙。為強化民眾識詐能力，警方除...

學者：加強識詐 讓打詐成公民意識

詐騙猖獗，受害者輕輒財損，甚至鬧出人命。政府祭出檢舉獎金，但檢舉量偏低，警大學者說，全民打詐不能靠獎金堆砌，應建立簡單、...

彰化縣長王惠美被AI抓去賣苦蕎茶？救命茶荒唐廣告遭檢舉

詐騙手法不斷翻新，就連彰化縣長王惠美也被盜用肖像，成為不實廣告的「主角」。臉書近日出現一支宣稱由「王慧梅」推薦的苦蕎茶影...

假檢警稱普發1萬遭冒名盜領 上班族急交現金「監管財產」被騙百萬

詐騙集團利用普發現金1萬元，假冒檢警致電民眾稱遭冒名盜領，以配合調查要求交付財產監管，向新北市上班族張姓女子騙走100多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。