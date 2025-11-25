學者：加強識詐 讓打詐成公民意識

詐騙猖獗，受害者輕輒財損，甚至鬧出人命。政府祭出檢舉獎金，但檢舉量偏低，警大學者說，全民打詐不能靠獎金堆砌，應建立簡單、保密的檢舉制度。犯防學者建議，應加強宣導與教育，讓打詐成公民基本意識。

重賞打詐未必有勇夫。中央警察大學行政警察學系主任許福生說，多數人不是不願意協助，而是「覺得麻煩或害怕被牽扯」，應降低檢舉門檻，建置「一鍵檢舉」功能，例如LINE官方帳號、App上傳截圖即完成檢舉，並提供明確的匿名、保密機制，降低疑慮。

許福生表示，詐騙手法更新太快，要提升全民識詐能力，讓民眾「看得懂詐騙」，以情境式教材、短影片或互動小測驗，讓民眾體驗詐團話術；鎖定長者、學生、外送員及網拍族等高風險族群精準宣導，與銀行、電商及物流業者合作攔阻可疑交易，全民打詐不是大量發文，而是讓民眾真正「學得會、用得上」。

他建議，強化跨機關、跨產業協作，建立「快速阻詐」機制，民眾檢舉若無法快速處理，反而降低信任，「在數分鐘內阻斷詐騙」，民眾自然會樂於參與。

中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆說，推出檢舉車手獎金是好事，經檢方強制處分可避免濫發，檢舉件數不多，可見宣傳還不夠，警方要加強宣導力道，提高檢舉件數，也可有效阻詐。

鄭瑞隆說，詐騙已成為集團化犯罪作為，人人須重視，可從國高中階段加強學校公民教育，讓打詐成為自發性的公民意識。