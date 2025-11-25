檢舉詐騙獎萬元 舉發案件偏低…警方：莫管閒事心態

中壢警方上月與計程車司機合作，成功在高鐵桃園站查獲38歲王姓車手，替被害人保住逾300萬元血汗錢。圖／警方提供 為遏阻詐騙車手，警政署7月起祭出檢舉獎金，民眾提供具體線索或協助警方查獲車手，經檢方裁定處分，可獲得萬元獎金。據統計，各地檢舉案件少、核發獎金件數也少，桃園市每月受理至詐欺案上千件，但迄今僅核發6件，差距懸殊。

警政署刑事局表示，檢舉獎金由各地警察局審定，函報刑事局核發，7月上路至本月14日已核發141件。22縣市平均每月約2件，基層員警表示，民眾打詐觀念不深，加上抱持「多一事不如少一事」心態，即使中央祭出獎金誘因，檢舉者不多。

桃園中壢上月一名王姓車手取款後，搭計程車離開，先後說要去屏東、苗栗，最後轉往台北，駕駛目擊受害者交付包裹，報警攔查逮人，保住被害人300多萬元。

桃園市警局指出，警政署7月頒布「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，若提供具體線索或協助警方查獲車手，不管領款、取簿或收水等，經檢察官裁定交保、聲押等，每案可獲1萬元獎金。

桃園市自7月迄今，共核發6件檢舉獎金，包含2計程車司機、1民眾與3被害人，與每月上千件詐欺案件相比，檢舉數偏低。內政部10月起修正條文，被害人不發檢舉獎金。

大新竹地區因竹科含金量高，詐騙案猖獗；據統計，新竹縣市10月各受理300多件詐騙案，財損金額都破億元。新竹縣7月迄今僅接獲1檢舉案件，警方表示，有民眾在公園遛狗，發現2人神色慌張，1人提鞋盒舉止怪異，接到檢舉後，在鞋盒內查獲600萬元現金，並逮捕收款車手。

新竹市警局7月迄今發放12件檢舉獎金，市警局表示，推動潛在被害人計畫，說服配合偵辦，並與民間業者建立通報機制，鼓勵提供線索。

基層員警觀察，檢舉車手案件不多，與莫管閒事的風氣有關，打詐觀念不深，即使中央有檢舉獎金，民眾也很少留意可疑人士。

桃園警方表示，詐騙車手常利用計程車移動或提領贓款，警方與運將合作，中壢警分局今年已查獲4名詐欺車手；若見到有人拿多張提款卡重複提領，提款時戴鴨舌帽及口罩左右張望、反覆使用手機拍明細，或提領大量現金不清點直接放袋中等，可立即通報。