快訊

全力餵飽8人！子瑜媽曝心情如「嫁女兒」 TWICE夜市級後台曝光

是否宣布參選新北市長？李四川鬆口「1條件」揭可能時間點

普發1萬成新詐騙手法 警籲記牢「防詐四不」守住辛苦錢

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

近期普發一萬，警方已發現兩種新型詐騙手法，包括假冒「普發現金入帳通知」釣魚簡訊及假冒檢警詐騙。為強化民眾識詐能力，警方除了於廣播電台錄製防範詐騙手法，同時印製「防詐四不」貼紙並貼在桃園市各大金融機構ATM及郵局等領取處所，呼籲民眾提高警覺。

近期普發一萬，警方已發現兩種詐騙手法，包括一假冒「普發現金入帳通知」釣魚簡訊，誘導點擊假網站連結，並輸入金融卡或信用卡資料；二假冒檢警詐騙，歹徒謊稱民眾身分遭冒用以盜領現金，誘使配合「偵辦」程序後騙走民眾財產。為強化普發現金發放，桃園市警局特別針對「政府普發現金ATM領現及郵局領現作業」擬定安全維護計畫，並與內政部警政署刑事警察局聯名印製「防詐四不」貼紙，張貼桃園市各大金融機構ATM及郵局等領取處所，且普發現金識別貼紙連結桃園市警局警政官網、臉書等媒體通路。

此外，警方與廣播電台錄製「小鳳有約」-大家作伙來逗陣反詐騙專訪，合作強化空中識詐宣導能量；刑事警察大隊也受邀前往大溪廣播電臺，提醒市民注意近期政府普發現金詐騙防制、高發詐騙手法預防及防範詐騙建議，民眾若遇到可疑情事，可撥打110報案專線或165反詐騙諮詢專線，由警方協助處理，守護市民朋友避免被害。

刑事警察大隊長鄺慶泰表示，近來詐騙手法日新月異，依據內政部警政署打詐儀錶板統計，桃園市今年1至10月受理詐欺案件發生1萬8千多件，財損金額新台幣118億餘元，統計分析前5大高發詐騙手法，分別為「假投資詐欺」、「網路購物詐騙」、「假愛情交友」、「解除分期付款詐騙」及「色情應召詐財」，其中以「假投資詐欺」遭詐騙件數高達7千多件，財損計77億8千萬餘元，被害人主要年齡層為30-39歲最多，40-49歲次之。

警方提醒，詐騙手法不斷翻新，尤其是近期政府發放普發現金，要提高警覺牢記「防詐四不要點」：不點擊、不填輸、不匯款及不轉傳等方式防範詐騙，如有普發現金疑問可撥打1988客服諮詢專線，必要時請撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助，共同守護自己及家人財產安全。

為強化民眾識詐能力，警方前往廣播電台錄製防範詐騙手法，同時印製「防詐四不」貼紙並貼在桃園市各大金融機構ATM及郵局等領取處所。圖／警方提供
為強化民眾識詐能力，警方前往廣播電台錄製防範詐騙手法，同時印製「防詐四不」貼紙並貼在桃園市各大金融機構ATM及郵局等領取處所。圖／警方提供
為強化民眾識詐能力，警方前往廣播電台錄製防範詐騙手法，同時印製「防詐四不」貼紙並貼在桃園市各大金融機構ATM及郵局等領取處所。圖／警方提供
為強化民眾識詐能力，警方前往廣播電台錄製防範詐騙手法，同時印製「防詐四不」貼紙並貼在桃園市各大金融機構ATM及郵局等領取處所。圖／警方提供

詐騙 發現金 桃園
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

郵局開放普發1萬臨櫃領現 首日分流湧27.3萬人

普發1萬郵局今開領 警曝2種詐騙手法

普發現金郵局臨櫃 新北上班族誤信假檢警財損百萬

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

相關新聞

彰化縣長王惠美被AI抓去賣苦蕎茶？救命茶荒唐廣告遭檢舉

詐騙手法不斷翻新，就連彰化縣長王惠美也被盜用肖像，成為不實廣告的「主角」。臉書近日出現一支宣稱由「王慧梅」推薦的苦蕎茶影...

假檢警稱普發1萬遭冒名盜領 上班族急交現金「監管財產」被騙百萬

詐騙集團利用普發現金1萬元，假冒檢警致電民眾稱遭冒名盜領，以配合調查要求交付財產監管，向新北市上班族張姓女子騙走100多...

「活人棺」詐財！8旬翁欲匯19萬投資靈骨塔 警阻詐助保住老本

台中市86歲老翁日前到郵局要匯款19萬元付出國旅遊團費，郵局行員詢問後起疑通報警方，警方今天表示，老翁最後鬆口是要投資靈...

網購BLACKPINK演唱會門票 女高中生傳「認證QR Code」遭盜領6萬

新北市一名女高中生上網購買韓國女子團體BLACKPINK高雄演唱會門票，對方傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」連結，以認...

詐騙案狂飆！警民獎金差近70倍 基層曝破案耗時、寧抓酒駕

詐騙手法日新月異，從車手、水房到整個集團破獲及日常宣導都需耗費大量基層人力，員警坦言破獲一個詐團平均需半年耗費時間壓力更...

男誤信古董傢俱投資詐騙 行員與警識破保354萬血汗錢、逮2車手

一名男子在網路接觸骨董家具投資訊息，日前到金融機構臨櫃要提領354萬元投資，行員機警詢問發現對用途含糊不清，員警到場關懷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。