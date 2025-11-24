普發1萬成新詐騙手法 警籲記牢「防詐四不」守住辛苦錢

近期普發一萬，警方已發現兩種新型詐騙手法，包括假冒「普發現金入帳通知」釣魚簡訊及假冒檢警詐騙。為強化民眾識詐能力，警方除了於廣播電台錄製防範詐騙手法，同時印製「防詐四不」貼紙並貼在桃園市各大金融機構ATM及郵局等領取處所，呼籲民眾提高警覺。

近期普發一萬，警方已發現兩種詐騙手法，包括一假冒「普發現金入帳通知」釣魚簡訊，誘導點擊假網站連結，並輸入金融卡或信用卡資料；二假冒檢警詐騙，歹徒謊稱民眾身分遭冒用以盜領現金，誘使配合「偵辦」程序後騙走民眾財產。為強化普發現金發放，桃園市警局特別針對「政府普發現金ATM領現及郵局領現作業」擬定安全維護計畫，並與內政部警政署刑事警察局聯名印製「防詐四不」貼紙，張貼桃園市各大金融機構ATM及郵局等領取處所，且普發現金識別貼紙連結桃園市警局警政官網、臉書等媒體通路。

此外，警方與廣播電台錄製「小鳳有約」-大家作伙來逗陣反詐騙專訪，合作強化空中識詐宣導能量；刑事警察大隊也受邀前往大溪廣播電臺，提醒市民注意近期政府普發現金詐騙防制、高發詐騙手法預防及防範詐騙建議，民眾若遇到可疑情事，可撥打110報案專線或165反詐騙諮詢專線，由警方協助處理，守護市民朋友避免被害。

刑事警察大隊長鄺慶泰表示，近來詐騙手法日新月異，依據內政部警政署打詐儀錶板統計，桃園市今年1至10月受理詐欺案件發生1萬8千多件，財損金額新台幣118億餘元，統計分析前5大高發詐騙手法，分別為「假投資詐欺」、「網路購物詐騙」、「假愛情交友」、「解除分期付款詐騙」及「色情應召詐財」，其中以「假投資詐欺」遭詐騙件數高達7千多件，財損計77億8千萬餘元，被害人主要年齡層為30-39歲最多，40-49歲次之。