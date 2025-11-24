彰化縣長王惠美被AI抓去賣苦蕎茶？救命茶荒唐廣告遭檢舉

詐騙手法不斷翻新，就連彰化縣長王惠美也被盜用肖像，成為不實廣告的「主角」。臉書近日出現一支宣稱由「王慧梅」推薦的苦蕎茶影片，內容誇張，把產品形容為「救命茶」，聲稱能讓失眠者「沉睡到搖不醒」、高血壓患者一喝血壓計就「罷工」等。彰化縣府呼籲民眾切勿受騙，已向平台檢舉並要求下架，同步報警處理。

影片內容荒謬離譜，網友甚至直呼根本是在惡搞縣長。片中冒名者自稱「王慧梅」，宣稱苦蕎茶由她「親自監工生產」，畫面還標示「肝火沒了、眼睛亮了、血壓降了、口不臭了、尿不遑了」等離譜功效，令人哭笑不得。

縣府指出，不肖人士利用AI生成影片，盜用王惠美肖像推銷苦蕎茶，企圖誘騙民眾購買。縣府已向Facebook檢舉，要求立即移除，並報警追查來源。也提醒民眾不要輕信來源不明的廣告，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案，避免辛苦錢落入詐騙集團。