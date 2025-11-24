假檢警稱普發1萬遭冒名盜領 上班族急交現金「監管財產」被騙百萬

詐騙集團利用普發現金1萬元，假冒檢警致電民眾稱遭冒名盜領，以配合調查要求交付財產監管，向新北市上班族張姓女子騙走100多萬元。刑事局提醒，登記入帳各家銀行作業時間不同，今起開放ATM領現，每人都領得到，勿聽信詐團話術。

警方調查，張姓女子接獲自稱郵局人員來電，指有人冒用她的身分證登記盜領普發現金，電話轉接宣稱是165反詐騙專線人員，對方自稱偵查佐，指示加LINE，稱她帳戶涉及洗錢被凍結調查，接著傳送偽造傳票、搜索票，要求交付財產監管配合調查，她發現普發現金尚未入帳而上鉤，面交現金100多萬元。

刑事局表示，普發現金本月初完成登記，12日起陸續發放，各家銀行作業所需時間不同，且17日起開放ATM領取，今起開放郵局領現，沒登記也領得到，每人都能領到，如尚未收到請耐心等候，可洽銀行、財政部官方管道查詢，勿輕信自稱金融機構或檢警單位不明訊息，檢警不會以LINE傳送公文書或視訊製作筆錄，民眾不要落入詐騙陷阱。

刑事局提醒，政府不會以手機簡訊、電子郵件要求民眾登錄個人資料，不會以電話要求操作ATM或網路銀行，政府官網網址均以「.gov.tw 」結尾，「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號。