桃園電子報／ 桃園電子報

S 72310934 0
刑事警察大隊長鄺慶泰受邀前往大溪廣播電台，提醒市民注意近期政府普發現金詐騙防制。圖：警方提供

桃園市警察局為持續宣導民眾新型詐騙手法，特別與轄內廣播電台錄製「小鳳有約」大家作伙來逗陣反詐騙專訪，合作強化空中識詐宣導能量。此次由刑事警察大隊長鄺慶泰受邀前往大溪廣播電台，提醒市民注意近期政府普發現金詐騙防制、高發詐騙手法預防及防範詐騙建議，民眾若遇到可疑情事，可撥打110報案專線或165反詐騙諮詢專線，由警方協助處理，守護市民朋友避免被害。

S 72310937 0
因應近期中央政府普發現金一萬元，目前已發現兩種詐騙手法。圖：警方提供

因應近期中央政府普發現金一萬元，目前已發現兩種詐騙手法，假冒「普發現金入帳通知」釣魚簡訊，誘導點擊假網站連結，並輸入金融卡或信用卡資料；及假冒檢警詐騙，歹徒謊稱民眾身分遭冒用以盜領現金，誘使配合「偵辦」程序後騙走民眾財產。為強化普發現金發放，警察局特別針對「政府普發現金ATM領現及郵局領現作業」擬定安全維護計畫，並與內政部警政署刑事警察局聯名印製「防詐四不」貼紙，張貼桃園各大金融機構ATM及郵局等領取處所」，且普發現金識別貼紙連結本局警政官網、臉書等媒體通路。

鄺慶泰表示，近來詐騙手法日新月異，依據內政部警政署「打詐儀錶板」統計，分析桃園市今(114)年1至10月受理詐欺案件發生計1萬8千多件，財損金額118億餘元，統計分析前5大高發詐騙手法，分別為「假投資詐欺」、「網路購物詐騙」、「假愛情交友」、「解除分期付款詐騙」及「色情應召詐財」，其中以「假投資詐欺」遭詐騙件數高達7千多件，財損計77億8千萬餘元，被害人主要年齡層為30到39歲最多，40到49歲次之；提醒民眾，「小心詐騙，就像繫好安全帶一樣，隨時都不能掉以輕心！」，詐騙手法不斷翻新，尤其是近期政府發放普發現金，要提高警覺牢記「防詐四不要點」：「不點擊」、「不填輸」、「不匯款」及「不轉傳」等方式防範詐騙，如有普發現金疑問可撥打「1988」客服諮詢專線，必要時請撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助，共同守護自己及家人財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：普發1萬郵局今開領 警曝2種詐騙手法

詐騙 發現金 警察

普發現金郵局臨櫃 新北上班族誤信假檢警財損百萬

