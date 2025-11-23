網購BLACKPINK演唱會門票 女高中生傳「認證QR Code」遭盜領6萬

新北市一名女高中生上網購買韓國女子團體BLACKPINK高雄演唱會門票，對方傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」連結，以認證為由要求提供無卡提款QR Code，盜領6萬元。警政署「165打詐儀錶板」網站顯示，上月受理假網路拍賣4141件、財損2.8億元，提醒民眾防範。

台北市不動產仲介經紀商業同業公會主辦公益路跑，今在凱達格蘭大道起跑，邀刑事局、網紅「黃阿瑪的後宮生活」宣導反詐騙。

刑事局詐欺犯罪防制中心主任張文源出席提出案例，新北一名女高中生在Threads向網友購買BLACKPINK上月高雄演唱會門票，對方傳送假冒7-ELEVEN賣貨便連結請她下單，以實名認證要求提供無卡提款QR Code，高中生被盜領6萬元驚覺受騙。

他說，這類假網拍是假賣家提供假冒賣貨便連結，被害人點選下單，但網頁顯示「需完成實名制認證」，需聯繫線上客服，假客服以驗證作業，要求匯款或提供無卡提款QR Code；雖然假網拍財損通常不高，但件數一直是詐騙手法前5名，民眾要特別留意。