詐騙案狂飆！警民獎金差近70倍 基層曝破案耗時、寧抓酒駕

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

詐騙手法日新月異，從車手、水房到整個集團破獲及日常宣導都需耗費大量基層人力，員警坦言破獲一個詐團平均需半年耗費時間壓力更無法量化。議員建議，對民間舉報檢舉獎金最高可達1000萬，打詐第一線員警也應比照調升。北市警表示，獎勵部分最高可記兩大功，獎金今年10月也已調整，最高可拿600萬。

近年來北市警受理詐騙案逐年漸增2023年4026件受騙金額12億、2024年1萬639件受騙金額76億、2025年截至9月1萬4821件受騙金額131億，根據統計，超過7成民眾都有接過詐騙電話，投資詐騙更是最常見手法之一，但隨著科技進步手法越來越多元，基層員警並需耗費更大精力來破案。

一名基層員警坦言，目前詐欺案量逐年漸增，平均一團若往上追查上游，破案時間至少都要半年以上，投入警力更是難以估計，平均下來偵查佐一年份的案量，至少要花一年半才能消化完，不僅受理案件變多，就連案情複雜度、難度都有提升。

議員李明賢指出，警方推動稽查酒駕多年，對於查獲酒駕者可獲1至3支嘉獎，並有相對應的獎金獎勵，如今打詐也已是警方重點任務之一，兩者應比照給予相同獎勵。警察局長李西河指出，破獲毒詐案件獎勵都是從優，會依程度最高給予兩大功，今年單一案件最高獎金約14.5萬元。

李明賢說，內政部日前公布防治詐欺犯罪有功人員及獎勵，一般民間檢舉獎金最高可以到1000萬，但身兼打詐第一線的基層員警，獎勵待遇也應相對提高，不要讓員警覺得不公平寧願查酒駕也不願打詐。

市警局表示，內政部今年10月起針對重大詐欺集團提供新制獎金，經起訴15人以上集團，依起訴人數與罪名核算，每名核發1至20萬不等，最高可達600萬，記功部分首功人員最高可記二大功，另依案件規模給予30至100次嘉獎；單一案件也會核予2至8嘉獎。

面對多元詐騙手法，市警局也強調，將強化科技偵查，今年底起以230萬經費培訓100名加密貨幣分析專才，明年投入偵辦，提升打詐專業度與精準度。

詐騙手法日新月異，從車手、水房到整個集團破獲及日常宣導都需耗費大量基層人力，議員籲應打詐第一線員警獎勵待遇。本報資料照片
