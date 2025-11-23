台中女網購玉鐲匯款警示帳戶 郵局通報阻詐5萬

快訊

中央社／ 台中23日電

台中一女子日前到郵局匯款新台幣5萬元，行員發現對方是警示帳戶而報警協助；警方今天表示，女子是要網購玉鐲，沒想到差點誤上賊船，感謝郵局及警方協助才未失金。

台中市警察局豐原分局豐東派出所說明，19日上午11時10分許接獲郵局行員通報，一名女子先稱匯款是為購買傢俱，隨後又改口要買玉鐲，說詞反覆，加上受款帳戶被標示為「警示帳戶」，疑遭詐騙，因此請求警方到場協助。

警方到場了解後發現，55歲女子是在臉書（Facebook）社團直播中看到玉鐲，因圖件款式非常喜歡，便主動聯繫賣家，雙方談妥5萬元價格；由於對方未提及投資或借貸，女子誤以為只是一般購物，未加查證便依指示至郵局匯款。

警方當場提醒女子說，此收款帳戶因涉及刑案而被列為警示帳戶，且網購要求匯款至個人帳戶本就須格外留意；女子聽後驚覺上當，連忙表示絕不會再匯款，並感謝郵局與警方及時介入，得以避免損失。

豐東派出所所長廖俊強呼籲，網路購物應保持高度警戒，只要遇到要求匯款至個人帳戶、價格異常低廉或對方催促交易等情況，皆應提高警覺；並可撥打165反詐專線查詢，或至鄰近警察機關諮詢查證，以免落入詐騙陷阱。

