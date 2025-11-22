男誤信古董傢俱投資詐騙 行員與警識破保354萬血汗錢、逮2車手

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

一名男子在網路接觸骨董家具投資訊息，日前到金融機構臨櫃要提領354萬元投資，行員機警詢問發現對用途含糊不清，員警到場關懷查證後，發現陷入詐騙陷阱成功攔阻，並埋伏逮捕2名車手，查獲K他命，訊後依詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

基隆市警察局第四分局安樂派出所18日接獲金融機構通報，行員發現一名男子要臨櫃提領354萬元，但對用途含糊不清，員警到場發現陷入骨董家具投資陷阱，一步一步依對方指示提領大額現金交付。

員警檢視他的手機查看對話紀錄，確認他落入投資詐騙圈套，甚至約好到他家取款，警方與男子協調後他決定配合辦案，假稱將依指示在約定地點面交，警方20日在對方指定地點埋伏，成功逮獲2名車手，並在犯嫌身上查獲三級毒品K他命。

安樂所昨天也接獲某當舖通報，蘇男要以房契抵押借貸20萬元，經查他在網路結識一名自稱來自香港的女子，雙方素未謀面，對方卻以「老公」稱呼並要他匯錢。蘇男深信不疑，遂前往借貸準備匯款，員警檢視他的手機內容，發現是典型假交友詐騙手法。

近日中央普發現金後，警方發現假借政府名義的詐騙案大幅增加，新北市雙溪區昨召開里長及里幹事聯繫會報，瑞芳警分局與基隆地檢署到場。副分局長葉志豪向里長們說明近期常見的詐騙手法，提醒普發現金啟動後，假借政府名義的詐騙大幅增加，呼籲鄉親務必「不點陌生連結、不提供帳密與金融資料」。

基隆地檢署主任檢察官黃聖等人也進行反毒、防詐、司法意見諮詢及普發現金相關法制說明，並分享實務司法案例，里長反映詐騙案的確增加。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

男誤信古董傢俱投資詐騙，行員與警識破保354萬血汗錢，並逮2車手。記者游明煌／翻攝
男誤信古董傢俱投資詐騙，行員與警識破保354萬血汗錢，並逮2車手。記者游明煌／翻攝
新北市雙溪區昨召開里長及里幹事聯繫會報，瑞芳警分局與基隆地檢署到場宣導。記者游明煌／翻攝
新北市雙溪區昨召開里長及里幹事聯繫會報，瑞芳警分局與基隆地檢署到場宣導。記者游明煌／翻攝

