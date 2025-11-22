快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice來台開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

放大普發現金成詐團誘餌 老婦誤信10倍獲利受騙

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄謝姓婦人領政府普發1萬元現金，不料誤信詐騙集團慫恿可獲利10倍，把1萬元投入對方指定帳戶後，對方再要她繼續投資，她向銀行求證，才知道受騙，普發1萬元現金落入詐團口袋。

政府普發1萬元現金，包括銀行及許多公司行號都釋出放大普發現金的訊息。73歲的謝姓婦人在網路，看到投資公司「普發現金轉投資，翻利10倍賺」的訊息，以為也是放大普發現金的管道，便與對方聯繫。

謝婦因想還清負債80萬元，加對方的Line以後，對方表示配合他們公司操作，4、5次就可以還清債務。同時群組中有人貼出1張300多萬元的合作金庫支票，稱是投資的獲利。

謝婦一時不察，信以為真，11月18日到自動櫃員機領普發1萬元，另和她的存款1萬元共2萬元，匯到對方指定的帳戶。

不久，詐團再要求謝婦配合操作，繼續投入6萬元，老婦起疑，隔天老婦拿群組中的支票圖片，向合庫行員求證。行員通報員警到場，自群組內容，確認是投資詐騙圈套，老婦才知受騙，停止匯款，但普發1萬元已經落到詐團手中。

謝姓老婦（右）誤入詐騙集團放大普發現金的圈套，警方及時阻止她繼續匯款。圖／讀者提供
謝姓老婦（右）誤入詐騙集團放大普發現金的圈套，警方及時阻止她繼續匯款。圖／讀者提供

普發現金 詐騙集團

延伸閱讀

為500元報酬害慘自己 詐團車手吃牢飯還需賠587萬

月世界垃圾山主謀是民進黨籍里長 羅智強：誰給的膽子？

詐團主謀歐俞彤騙158億辯「不知詐術」重判24年 合議庭：贓款已難追回

架設2千個假投資網站騙157億元 「台版Jisoo」歐俞彤重判24年

相關新聞

放大普發現金成詐團誘餌 老婦誤信10倍獲利受騙

高雄謝姓婦人領政府普發1萬元現金，不料誤信詐騙集團慫恿可獲利10倍，把1萬元投入對方指定帳戶後，對方再要她繼續投資，她向...

為500元報酬害慘自己 詐團車手吃牢飯還需賠587萬

王姓男子當詐騙集團車手，負責面交收取受騙人的投資款，向2名受騙人收587萬元，警方未查獲他的上游詐團，他不但吃牢獄之災，...

別上當！仿官網寄電子郵件稱「用水量異常」 北水處：詐騙手法

北水處今天表示，有用戶近期發現歹徒仿冒官方網址寄電子郵件，內容提到稱發現用水量異常，要求用戶點入電子郵件內的可疑連結網址...

詐團主謀歐俞彤騙158億辯「不知詐術」重判24年 合議庭：贓款已難追回

假出金詐團「美樂公司」透過境外機房架設二千多個假投資網站，指派「出金手」誘騙被害人在特定帳戶匯款詐得158億元，集團主謀...

架設2千個假投資網站騙157億元 「台版Jisoo」歐俞彤重判24年

假出金詐團「美樂公司」透過境外機房架設二千多個假投資網站，指派「出金手」誘騙被害人在特定帳戶匯款，8個月詐得157億元，...

愛情老騙子交友軟體專宰寂寞女 誘騙2女爽花42萬…下場曝

法院認證「專靠騙女人吃飯」的桃園金姓詐欺慣犯，化名「金城富」在各交友軟體獵豔，今年1、4月間，誆稱哥哥酒駕急需保釋金，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。