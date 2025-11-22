快訊

為500元報酬害慘自己 詐團車手吃牢飯還需賠587萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

王姓男子當詐騙集團車手，負責面交收取受騙人的投資款，向2名受騙人收587萬元，警方未查獲他的上游詐團，他不但吃牢獄之災，高雄地方法院也判他須賠這筆金額。

判決指出，王姓男子自稱求職，貪圖每次取款可獲得500元報酬，與通訊軟體LINE暱稱「碩碩」、「外務經理陳志誠」聯繫，佯裝成投資公司專員，於去年1月間，在高雄市分別向陳姓男子騙走287萬元、向王姓男子取走590萬元。

陳、王2受騙人事後得知上當，報警循線逮捕王姓男子。警方溯源追查王男背後的詐騙集團，但這些錢已經去向不明，也沒查獲其他詐團成員。王姓男子遭法院依詐欺、洗錢防制法判刑2年，上訴後遭駁回確定，陳、王2人對他提民事損害賠償。

儘管王男王姓男子向法官辯稱，自己是在求職網站上看到「收款送件」的工作內容，並不知道是詐騙，且每次才領500元跑腿費，但法院明確指出，詐騙集團利用車手收取巨額現金的手法早已屢見不鮮，而且王男是成年人，並擁有大學學歷，另具多項工作經驗，依常識即可判斷異常，不可能不知道其中風險，未採信他的辯解。

法官認為，車手角色是詐騙集團得以完成詐欺的重要關鍵，王男依指示收取巨額現金後再交給詐團「收水」成員，形成斷點，使詐騙成功，與受騙人之間的損失具因果關係，因此必須負擔損害賠償責任，應依受騙人請求的金額，賠償陳姓男子287萬元、王姓男子300萬元。全案可上訴。

王姓男子當詐團車手，吃牢飯還得賠2名受騙人近600萬元。示意圖。記者林保光／攝影
詐騙集團 車手

